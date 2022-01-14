5 главных автомобилей 2021 года: выбор россиян
В онлайн-голосовании приняли участие более 105 тысяч человек со всей страны. На титул главной новинки претендовали 25 моделей.
Первое место досталось внедорожнику Toyota Land Cruiser 300, который сменил поколение полгода назад. За него проголосовали 13,8% участников опроса.
Второе место занял «заряженный» универсал Audi RS 6 (10,8%). Отличный результат для такой нишевой модели.
На третьей строчке расположился новый флагман Mercedes-Benz - седан S-Class в 223-м кузове. Автомобиль неизменно задает высокие стандарты комфорта, технологичности и роскоши в своем сегменте.
Лучшей новинкой в сегменте электрокаров россияне назвали немецкий Porsche Taycan Cross Turismo. Правда, конкурент у него был только один. В итоговый список вошел еще Audi e-tron Sportback.
Французский кроссовер Renault Duster победил сразу в двух номинациях: «Вседорожная новинка» и «Доступная новинка». В общем же зачете он занял четвертую строчку, опередив на десять позиций своего основного конкурента и бестселлера российского сегмента SUV – Hyundai Creta.
- 16 390 000 РMercedes S-класс 2020 в Москве
- 820 000 РRenault Duster 2015 в Москве
- 2 950 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 2 665 000 РToyota Land Cruiser 2006 в Москве
- 3 300 000 РMercedes S-класс 2014 в Москве
- 2 970 000 РToyota Land Cruiser 2011 в Москве
- 4 550 000 РToyota Land Cruiser 2015 в Москве
- 7 490 000 РToyota Land Cruiser 2019 в Москве
- 17 020 000 РAudi RS 6 2021 в Москве
- 980 000 РRenault Duster 2013 в Москве
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