Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
Кроме того, все модели могут похвастаться обширным набором зимних опций: подогрев лобового стекла по всей площади, обогрев форсунок омывателя, зеркал заднего вида, руля и всех сидений (по всей поверхности, а не только в подушке). Это значительно повышает комфорт в холодное время года.
Важно отметить и надежность конструкции. Автомобили используют проверенные технические решения: атмосферные двигатели (1.4, 1.6 и 2.0 литра) и классические гидромеханические «автоматы». Такие трансмиссии лучше переносят нагрузку, меньше подвержены поломкам и дешевле в обслуживании по сравнению с вариаторами или «роботами».
Также стоит отметить хорошую коррозионную защиту кузова: использование оцинкованного металла, антикоррозионная обработка скрытых полостей и покрытие нижней части кузова пластичной мастикой позволяют сохранить внешний вид и целостность авто даже в условиях активного применения реагентов.
С точки зрения сервиса, бренд имеет развитую дилерскую сеть, насчитывающую более 100 центров. На автомобили действует стандартная заводская гарантия: 3 года или 100 тысяч километров пробег.
Еще один момент – относительно скромный уровень динамики. Атмосферные двигатели обеспечивают уверенную, но не впечатляющую разгонную динамику. Для города этого достаточно, но при обгонах на трассе можно почувствовать нехватку мощности. Полный привод в кроссовере Solaris HC реализован через муфту и не предназначен для серьезного бездорожья. Это скорее система для уверенного передвижения по заснеженным дорогам, чем полноценный внедорожный функционал.
Таким образом, автомобили Solaris – практичные, надежные и недорогие в обслуживании, идеально подходящие для российских условий. Они будут особенно интересны покупателям, ценящим стабильность, простоту в эксплуатации и уверенность в том, что автомобиль заведется даже в -30 °C. Однако тем, кто ищет современный дизайн, богатое оснащение или высокую динамику, стоит обратить внимание на другие модели.
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26.06.2025, 15:20
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Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
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26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
-
26.06.2025, 10:01
Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Первые дни публичного тестирования беспилотных такси Tesla в Остине (штат Техас) показали, что технология пока далека от идеала. Робокары выезжают на полосу встречного движения, тормозят без видимой причины и останавливаются посреди шестиполосной дороги. При этом все поездки проходят под контролем инженера-испытателя, который находится на переднем пассажирском сидении.Читать далее
-
26.06.2025, 09:18
Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
-
26.06.2025, 08:58
Врачи начнут лишать прав: принят новый закон о запрете управления машиной из-за диагноза
Скоро российские врачи смогут передавать данные о заболеваниях, препятствующих управлению автомобилем, напрямую в ГИБДД. Соответствующие изменения в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» уже приняты Госдумой. Если в ходе осмотра или диспансеризации выявят противопоказания для управления автомобилем, водителя лишат прав.Читать далее
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