Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris

Фото: Solaris

Как у любого автомобиля, у моделей Solaris есть и свои слабые стороны. Журналисты издания Quto.ru попробовали разобраться, стоит ли рассматривать собранные в Петербурге машины как альтернативу другим бюджетным автомобилям. Одним из ключевых плюсов автомобилей Solaris является их высокая адаптация к российским реалиям. Машины создавались с учетом наших дорог, климата и эксплуатационных особенностей: двигатели стабильно заводятся в мороз, работают на 92-м бензине, а подвеска рассчитана на плохие дорожные покрытия.Кроме того, все модели могут похвастаться обширным набором зимних опций: подогрев лобового стекла по всей площади, обогрев форсунок омывателя, зеркал заднего вида, руля и всех сидений (по всей поверхности, а не только в подушке). Это значительно повышает комфорт в холодное время года.Важно отметить и надежность конструкции. Автомобили используют проверенные технические решения: атмосферные двигатели (1.4, 1.6 и 2.0 литра) и классические гидромеханические «автоматы». Такие трансмиссии лучше переносят нагрузку, меньше подвержены поломкам и дешевле в обслуживании по сравнению с вариаторами или «роботами».Также стоит отметить хорошую коррозионную защиту кузова: использование оцинкованного металла, антикоррозионная обработка скрытых полостей и покрытие нижней части кузова пластичной мастикой позволяют сохранить внешний вид и целостность авто даже в условиях активного применения реагентов.С точки зрения сервиса, бренд имеет развитую дилерскую сеть, насчитывающую более 100 центров. На автомобили действует стандартная заводская гарантия: 3 года или 100 тысяч километров пробег.

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Главный минус Solaris – это консерватизм в технологиях и дизайне. В то время как многие конкуренты предлагают современные интерьеры с большими экранами, беспроводной зарядкой, продвинутыми системами помощи водителю, Solaris остается верен проверенным, но уже устаревающим решениям. Например, отсутствие крупного тачскрина может быть плюсом для тех, кто предпочитает физические кнопки, но многим покупателям младше 35 лет такой подход покажется слишком архаичным.Еще один момент – относительно скромный уровень динамики. Атмосферные двигатели обеспечивают уверенную, но не впечатляющую разгонную динамику. Для города этого достаточно, но при обгонах на трассе можно почувствовать нехватку мощности. Полный привод в кроссовере Solaris HC реализован через муфту и не предназначен для серьезного бездорожья. Это скорее система для уверенного передвижения по заснеженным дорогам, чем полноценный внедорожный функционал.Таким образом, автомобили Solaris – практичные, надежные и недорогие в обслуживании, идеально подходящие для российских условий. Они будут особенно интересны покупателям, ценящим стабильность, простоту в эксплуатации и уверенность в том, что автомобиль заведется даже в -30 °C. Однако тем, кто ищет современный дизайн, богатое оснащение или высокую динамику, стоит обратить внимание на другие модели.