5 главных новинок Hyundai в России в 2022 году
Фото: Hyundai
Весной ожидается российская премьера «оспортивленных» кроссоверов Creta и Tucson в исполнении N Line. От стандартных версий они будут отличаться более агрессивным дизайном, спортивными акцентами в отделке салона и расширенным списком дополнительных опций, пишет njcar.ru.
Во второй половине 2022 года в Россию привезут полноприводный электрический кроссовер Ioniq 5. На первом этапе электрокар будет доступен только в Москве и только по подписке. Позже новинку предложат и жителям регионов. В зависимости от спроса, будет решен вопрос с продажами.
Ближе к концу 2022 года Hyundai начнёт продажи рестайлингового кроссовера Palisade. Автомобиль пока официально не представлен, поэтому никакой информации о планируемом объеме изменений нет. Предварительно, премьера запланирована на октябрь.
- 6 770 000 РHyundai Palisade 2021 в Москве
- 2 050 000 РHyundai Tucson 2018 в Москве
- 6 130 000 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 5 880 000 РHyundai Palisade 2022 в Москве
- 890 000 РHyundai Tucson 2008 в Москве
- 1 780 000 РHyundai Tucson 2018 в Москве
- 2 360 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 2 840 000 РHyundai Tucson 2020 в Москве
- 3 010 000 РHyundai Tucson 2020 в Москве
- 2 630 000 РHyundai Tucson 2020 в Москве
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