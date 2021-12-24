5 новинок из Японии в 2022 году
Nissan Pathfinder
Огромный внедорожник пятого поколения поступит в продажу совсем скоро, ориентировочно в марте нового года. Модель на 7 или 8 мест – зависит от комплектации – выглядит мощно и брутально, но при этом она очень просторная и комфортная. Машина получила двигатель V6 VQ35 объемом 3,5 л и мощностью 249 л.с., 9-ступенчатую АКПП, интеллектуальный полный привод и, конечно же, передовой функционал поддержки водителя на дороге. Стоимость пока не называется.
Isuzu MU-X
Появление этого рамного внедорожника в России ожидается в апреле, он создан на одной платформе с пикапом Isuzu D-Max, который уже продается в РФ. Модель комплектуется дизельными двигателями объемом 1,9 л на 150 л.с. и 3 л на 190 л.с., что именно будут поставлять в Россию – пока не сообщалось. Двигатель меньшего объема идет с двумя вариантами трансмиссии – МКПП и АКПП. А у 3-литрового двигателя предусмотрена только автоматическая трансмиссия. Модель выпускается с задним и полным приводом, а ее дорожный просвет 235 мм. Цена неизвестна, но вряд ли стоит ждать базовую модель дешевле 3 млн рублей.
Infiniti QX60
Еще один полноразмерный кроссовер на 7 мест от японского бренда, поставки которого ожидаются из США. Модель второго поколения будет продаваться у нас с бензиновым атмосферником на 3,5 л мощностью 295 л.с., полным приводом и АКПП. По ценам – загадка, но вряд ли машина, продающаяся под лозунгом роскошь во всех измерениях, обойдется дешевле 4 млн за базовую комплектацию. Точнее узнаем ближе к маю, когда намечено начало продаж в России.
Suzuki S-Cross
Модель третьего поколения должна приехать в Россию в мае 2022 года, у нас многие знают ее под именем Suzuki SX4. В общем-то у новинки остались прежние платформа и размеры, зато внешне и в оформлении салона она изменилась в лучшую сторону, ну и современный функционал добавился в хорошем объеме. В Европе модель будет продаваться в комплекте с гибридной силовой установкой, что достанется российскому рынку, пока не ясно. На выбор доступны передний или полный привод, механика или автомат, но какие комплектации будут у нас – узнаем в мае 2022.
Mitsubishi Outlander
Компактный кроссовер четвёртого поколения должен стать одной из летних новинок 2022 года, его продажи планируются на начало июня. Модель получила новую платформу и подросла в ширину и высоту. Также она получила новый двигатель – 4-цилиндровый атмосферный объемом 2,5 литра мощностью 181 л.с. Но будет ли кроссовер для российского рынка оснащаться этим двигателем пока не сообщается. Привод у внедорожника передний или полный, а вот трансмиссия только одна – вариатор Jatco.
- 1 300 000 РMitsubishi Outlander 2008 в Москве
- 1 790 000 РNissan Pathfinder 2013 в Москве
- 1 630 000 РNissan Pathfinder 2011 в Москве
- 1 650 000 РNissan Pathfinder 2012 в Москве
- 2 499 000 РInfiniti QX60 2017 в Москве
- 1 800 000 РNissan Pathfinder 2011 в Москве
- 2 550 000 РInfiniti QX60 2017 в Москве
- 1 750 000 РNissan Pathfinder 2014 в Москве
- 429 000 РMitsubishi Outlander 2003 в Москве
- 520 000 РMitsubishi Outlander 2003 в Москве
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