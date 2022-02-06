5 самых дешевых авто с АКПП по цене до 1 млн рублей
Редакция портала «Автоновости дня» изучила актуальные цены на новые автомобили и выбрала пять наиболее доступных моделей с автоматической коробкой передач в феврале 2022 года.
Lada Granta
Российский седан оснащается 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 98 лошадиных сил, который работает в паре с автоматической КПП. Минимальная стоимость такой версии составляет 686 000 рублей.
Lada XRay
Приподнятый хэтчбек оснащается бензиновым силовым агрегатом объемом 1,6 литра, который развивает мощность 105 лошадиных сил и работает в паре с «роботом» АМТ. Минимальная цена такой версии составляет 881 000 рублей.
Brilliance V3
Китайский компактный кроссовер оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 105 лошадиных сил и автоматической 5-ступенчатой коробкой передач. Минимальная стоимость такой версии составляет 899 000 рублей.
Chevrolet Nexia
Cедан комплектуется бензиновым двигателем мощностью 106 лошадиных сил при рабочем объеме в 1,5 литра. С ним работает автоматическая коробка передач. Минимальная стоимость такой версии составляет 913 900 рублей.
Chevrolet Spark
Хэтчбек оснащается 1,2-литровым бензиновым двигателем, мощность которого составляет 85 лошадиных сил. В паре с ним работает АКПП. Минимальная стоимость такой версии составляет 920 900 рублей.
- 620 000 РВАЗ (Lada) Granta 2017 в Москве
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- 510 000 РВАЗ (Lada) Granta 2013 в Москве
- 1 020 000 РВАЗ (Lada) XRAY 2016 в Москве
- 1 120 000 РChevrolet Spark 2020 в Москве
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