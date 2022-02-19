5 самых доступных японских автомобилей в России
Редакция портала «Автоновости дня» изучила прайс-листы автопроизводителей и назвала пять самых доступных японских автомобилей по состоянию на февраль 2022 года.
Nissan Terrano
Открывает список бюджетный кроссовер Nissan Terrano, который собирают на автозаводе в Москве. Базовый вариант с бензиновым 1,6-литровым «атмосферником» мощностью 115 л.с. и механической коробкой передач обойдется минимум в 1 212 000 рублей.
Suzuki Vitara
Этот кроссовер поставляют в Россию из Венгрии. В стартовой комплектации он оснащается бензиновым 1,6-литровым двигателем мощностью115 л.с., который сочетается с механической КПП. Цены начинаются от 1 549 000 рублей.
Nissan Qashqai
Компактный кроссовер собирают на заводе в Санкт-Петербурге. За автомобиль со 115-сильным бензиновым мотором объемом в 1,2 литра, который работает в паре с механической коробкой передач, придется выложить не менее 1 567 000 рублей.
Toyota Corolla
Седаны Toyota Corolla для России собирают в Турции. Автомобиль в базовой комплектации с 1,6-литровым мотором (120 л.с.) и механической коробкой передач стоит минимум 1 598 000 рублей.
Suzuki SX4
Этот компактный кроссовер собирают для Европы в Венгрии, на одном заводе с Vitara. В стартовой комплектации под капотом располагается 1,6-литровый бензиновый мотор на 115 лошадиных сил, который сочетается с «механикой». Цены стартуют с отметки 1 719 000 рублей.
- 1 420 000 РNissan Qashqai 2017 в Москве
- 1 040 000 РToyota Corolla 2011 в Москве
- 2 510 000 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 2 660 000 РToyota Corolla 2021 в Москве
- 510 000 РNissan Terrano 2019 в Москве
- 520 000 РToyota Corolla 2004 в Москве
- 870 000 РNissan Qashqai 2010 в Москве
- 2 400 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 2 110 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 615 000 РToyota Corolla 2008 в Москве
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