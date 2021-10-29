5 самых доступных японских автомобилей в России после роста цен
Редакция портала Carsweek изучила актуальные предложения российских дилеров и назвала самые недорогие автомобили японских марок по состоянию на октябрь 2021 года.
Nissan Terrano
Титул самого бюджетного автомобиля японского бренда продолжает удерживать небольшой кроссовер Terrano, ближайший брат французского Renault Duster. Оба автомобиля собирают на автозаводе в Москве. Сейчас базовая версия Terrano Comfort стоит от 1 214 000 рублей. Под капотом такого автомобиля находится 1,6-литровый мотор мощностью 114 сил, который работает в паре с «механикой» и передним приводом.
Suzuki Vitara
Бестселлер японского бренда в России стоит сейчас от 1 589 000 рублей. Столь внушительная цена объясняется отсутствием локализации производства в нашей стране. Автомобили импортируются напрямую из Японии. Базовая версия оснащается 117-сильным бензиновым двигателем, который тратит всего 4,9 литра на сто километров пути.
Toyota Corolla
Легендарный седан Corolla можно приобрести в России по цене от 1 598 000 рублей. Базовая комплектация Стандарт с 1,6-литровым атмосферным мотором (122 л.с.) и 6-ступенчатой «механикой» может похвастаться светодиодными фарами, кондиционером и электрическими стеклоподъемниками всех дверей.
Nissan Qashqai
После очередного подорожания базовая комплектация Qashqai XE (115 л.с., МКПП, передний привод) стоит минимум 1 615 000 рублей. Правда, на фоне дефицита новых автомобилей, найти такой кроссовер в наличии у дилеров будет непросто. В оснащение входит 2-зонный климат-контроль, кожаный руль и медиасистема с поддержкой Bluetooth.
Suzuki SX4
Замыкает ТОП-5 еще один представитель компании Suzuki. За кроссовер SX4 в базовой версии GL сейчас просят 1 719 000 рублей. С технической точки зрения автомобиль повторяет стартовую комплектацию кроссовера Vitara. Из опций в стартовой версии отметим наличие кондиционера, круиз-контроля, противотуманных фар и подогрева передних сидений.
- 750 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 535 000 РSuzuki SX4 2008 в Москве
- 620 000 РNissan Qashqai 2010 в Москве
- 1 249 000 РNissan Qashqai 2016 в Москве
- 995 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 749 000 РToyota Corolla 2008 в Москве
- 2 049 000 РNissan Qashqai 2019 в Москве
- 1 680 000 РNissan Qashqai 2018 в Москве
- 1 900 000 РSuzuki Vitara 2019 в Москве
- 1 880 780 РToyota Corolla 2019 в Москве
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