5 самых крутых электрических пикапов
Разработкой электрических пикапов в США занимаются как небольшие стартапы, так и крупные автоконцерны. Ожидается, что электрический Chevrolet Silverado, основанный на архитектуре GMC Hummer, поступит в продажу в 2023 году. Ram тоже намекнул на электрификацию своих пикапов. Однако первыми на рынок выйдут другие модели. Редакция 32cars.ru составила список электрических пикапов, которые ожидаются в ближайшие год-полтора.
Rivian R1T, сентябрь 2021 года
Первым должен появиться в дилерских центрах электрический пикап от американского стартапа Rivian. Модель R1T оснащена четырьмя электродвигателями, способными передавать мощность независимо на каждое колесо, а также регулируемой по высоте пневматической подвеской и дополнительными аксессуарами, такими как лебедка и походная кухня. Особенностью Rivian R1T является его функция «поворота танка», которая позволяет ему вращаться вокруг своей оси.
Мощность установки превышает 800 л.с. и 1 220 Нм крутящего момента, а емкость аккумуляторов позволит проезжать без подзарядки до 650 километров. Rivian заявляет, что R1T сможет буксировать прицеп массой до 5 тонн и перевозить до 800 кг груза. Базовая версия будет стоит около 68 тысяч долларов (5 млн рублей в пересчете по курсу).
GMC Hummer EV, зима 2022 года
Армейский внедорожник Hummer возродился в виде электрического пикапа GMC. Новый GMC Hummer EV 2021 года станет первым электрическим пикапом из Детройта. Как у Rivian и предыдущих Hummer, внедорожные характеристики – главное для этого пикапа. Новинка получит адаптивную пневмоподвеску, 18-дюймовые колеса, обутые в 35-дюймовые вездеходные шины, и уникальную функцию Crab Walk, которая позволяет поворачивать все четыре колеса для движения боком.
Ожидается, что трехмоторный двигатель GMC мощностью 1000 л.с. (один спереди и два сзади) сможет проехать более 560 км без подзарядки. Hummer оснащен 1,5-метровой платформой, но данные о буксировке или полезной нагрузке пока не сообщаются. Цены будут начинаться с 113 тысяч долларов (8 млн рублей). В 2024 году на рынок выйдет более доступная версия стоимостью 80 тысяч долларов (6 млн рублей).
Bollinger B2, зима 2022 года
Подобно R1T и Hummer EV, электрический пикап Bollinger B2 создан для работы в условиях бездорожья. Собранный вручную пикап B2 вдохновлен винтажными автомобилями Land Rover Defender. Bollinger может похвастаться грузоподъемностью 2 270 кг, 1,8-метровой грузовой платформой и съемным задним сиденьем, позволяющим увеличить платформу почти до 2,5 метров, а также передним багажником, благодаря которому B2 сможет перевозить предметы длиннее собственных габаритов (более 5 метров).
На передней оси расположены два электромотора суммарной отдачей 614 л.с. В оснащение вошли двухступенчатая раздаточная коробка, полный привод, портальные мосты с блокировкой переднего и заднего дифференциалов, а также гидропневматическая подвеска. Стоить такой пикап будет минимум 125 тысяч долларов (9 млн рублей).
Ford F-150 Lightning, весна 2022 года
Первый электрический пикап от Ford предназначен для работы и отдыха. Новый F-150 Lightning станет третьим электромобилем Ford, когда поступит в продажу весной 2022 года, вслед за внедорожником Mustang Mach-E и фургоном E-Transit. Lightning пополнит семейство F-150. Новинка сможет буксировать до 4,5 тонн и перевозить до 900 кг груза.
Пикап F-150 Lightning получит двухмоторную компоновку и полный привод. Он будет развивать 426 л.с. и 1050 Нм крутящего момента и сможет проехать до 370 километров. «Старшая» версия мощностью 563 л.с. (1050 Нм) получит увеличенную батарею с запасом хода до 480 километров. Цены на F-150 Lightning начинаются с 42 тысяч долларов (3 млн рублей).
Tesla Cybertruck, декабрь 2022 года
Что бы ни говорили о Tesla Cybertruck, его неординарный дизайн никого не оставляет равнодушным. Tesla утверждает, что Cybertruck сможет буксировать до 6,35 тонн и перевозить до 1,6 тонн груза. Покупателям предложат три различных версии в зависимости от мощности моторов и «дальнобойности» батарей.
Модель начального уровня будет иметь один двигатель и запас хода 400 км. Версия с двумя двигателями сможет проехать до 480 км. Трехмоторная версия (1020 л.с., 1423 Нм) должна проходить 800 км без подзарядки. Базовый пикап будет стоить не менее 40 тысяч долларов (3 млн рублей).
Canoo Pickup, весна 2023 года
Если Cybertruck футуристичен, то Canoo Pickup — это возврат в прошлое. Ожидается, что электрический пикап Canoo с передним расположением рычагов управления, напоминающим автобусы Jeep FC и Volkswagen, станет вторым автомобилем начинающего автопроизводителя после Lifestyle Vehicle. Пикап Canoo сможет перевозить до 820 кг груза, информации о массе буксируемого прицепа пока нет.
В зависимости от версии пикап сможет развивать от 300 до 600 л.с. Емкости аккумуляторной батареи (80 кВт-ч) хватает на 320 км пробега. Цены ориентировочно будут начинаться от 35 тысяч долларов (2,6 млн рублей).
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий