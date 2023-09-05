5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года
Третье место занимает Omoda C5 с результатом 4,6 тысячи проданных автомобилей. Далее идут два российских внедорожника. На четвертой строчке расположилась Lada Niva Travel, которая в августе разошлась тиражом в 4,2 тысячи экземпляров, что в 18 раз больше, чем годом ранее. Замыкает ТОП-5 отечественного сегмента SUV классический трехдверный внедорожник Lada Niva Legend. За месяц дилеры реализовали 3,3 тысячи машин.
Как уточнили эксперты агентства «Автостат», в августе 2023 года продажи новых автомобилей в России впервые за последние 20 месяцев преодолели отметку в 100 тысяч. Всего с января по август было продано 607 тысяч машин, что на 41% больше показателей аналогичного периода 2022 года.
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
29.08.2023, 21:51
94-й трюк ростовского каскадера закончился катастрофой для «Нивы» (видео)
Известный российский каскадер Евгений Чеботарев решил выполнить очередной смертельно опасный трюк на фоне живописных пейзажей Северной Осетии. Он планировал перелететь на внедорожнике «Нива» с крыши одной «заброшки» на другую.Читать далее
-
28.08.2023, 08:35
АвтоВАЗ наращивает сборку Lada Niva: 50 машин в час
Российский автогигант стремится любой ценой выполнить заявленный на 2023 год производственный план по выпуску более 400 тысяч автомобилей Lada. Машины семейства Lada Granta собирают даже по воскресеньям. С сентября на 20% увеличат суточную норму для Niva, а Vesta начнут собирать в две смены.Читать далее
-
28.08.2023, 06:30
3 самые дорогие «Нивы» в России в августе 2023 года
Легендарные внедорожники «Нива» выпускают с 1977 года. За минувшие полвека модель успела несколько раз сменить название, но сохранила узнаваемый дизайн, отличные внедорожные качества и обзавелась миллионами поклонников по всему миру.Читать далее
-
25.08.2023, 13:24
В России пересчитали все китайские автомобили: сколько их?
Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные о регистрации легковых автомобилей и выяснили, что по состоянию на 1 июля 2023 года в России насчитывалось более миллиона машин китайских марок.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
-
05.09.2023, 11:44
Автомобили Omoda подорожали в России второй раз за месяц
Накануне российской премьеры новой модели Omoda марка решила вновь пересмотреть прайс-листы на свои автомобили. Предыдущее подорожание произошло в первой половине августа.Читать далее
-
29.08.2023, 21:51
94-й трюк ростовского каскадера закончился катастрофой для «Нивы» (видео)
Известный российский каскадер Евгений Чеботарев решил выполнить очередной смертельно опасный трюк на фоне живописных пейзажей Северной Осетии. Он планировал перелететь на внедорожнике «Нива» с крыши одной «заброшки» на другую.Читать далее
-
28.08.2023, 08:35
АвтоВАЗ наращивает сборку Lada Niva: 50 машин в час
Российский автогигант стремится любой ценой выполнить заявленный на 2023 год производственный план по выпуску более 400 тысяч автомобилей Lada. Машины семейства Lada Granta собирают даже по воскресеньям. С сентября на 20% увеличат суточную норму для Niva, а Vesta начнут собирать в две смены.Читать далее
-
28.08.2023, 06:30
3 самые дорогие «Нивы» в России в августе 2023 года
Легендарные внедорожники «Нива» выпускают с 1977 года. За минувшие полвека модель успела несколько раз сменить название, но сохранила узнаваемый дизайн, отличные внедорожные качества и обзавелась миллионами поклонников по всему миру.Читать далее
-
25.08.2023, 13:24
В России пересчитали все китайские автомобили: сколько их?
Специалисты аналитического агентства «Автостат» изучили данные о регистрации легковых автомобилей и выяснили, что по состоянию на 1 июля 2023 года в России насчитывалось более миллиона машин китайских марок.Читать далее
-
05.09.2023, 16:01
Представлен новый полноприводный «Соболь NN 4х4»
На выставке «Комтранс» в Москве публике показали новое поколение полноприводного грузопассажирского фургона «Соболь NN 4х4» с двойной кабиной, который можно назвать идеальным автомобилем для путешествий по России.Читать далее
-
05.09.2023, 13:18
Представлена новая марка российских тяжелых грузовиков
На открывшейся сегодня в Москве отраслевой выставке «Комтранс» прошла премьера новой российской марки тяжелых грузовиков «Валдай», сборку которых наладят в Нижнем Новгороде. Как выяснилось, к марке ГАЗ они имеют опосредованное отношение.Читать далее
- 2 800 000 РHaval Jolion 2023 в Москве
- 14 450 000 РOMODA C5 2023 в Москве
- 9 300 000 РOMODA C5 2023 в Москве
- 13 570 000 РOMODA C5 2023 в Москве
- 3 200 000 РOMODA C5 2023 в Зеленограде
- 9 370 000 РHaval Jolion 2022 в Москве
- 7 160 000 РHaval Jolion 2021 в Москве
- 14 150 000 РHaval Jolion 2022 в Москве
- 2 660 000 РВАЗ (Lada) Niva 2023 в Москве
- 6 790 000 РHaval Jolion 2022 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий