5 самых популярных в России кроссоверов в августе 2023 года

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В августе 2023 года в России было продано 6,1 тысячи новых кроссоверов Chery Tiggo 7 Pro Max, что позволило модели занять второе место в общем рейтинге продаж легковых автомобилей, пропустив вперед только Lada Granta, и стать лучшим во внедорожном сегменте. Второе место в категории SUV досталось еще одному «китайцу» – компактному кроссоверу Haval Jolion. На нем остановили свой выбор 5,3 тысячи покупателей.

Третье место занимает Omoda C5 с результатом 4,6 тысячи проданных автомобилей. Далее идут два российских внедорожника. На четвертой строчке расположилась Lada Niva Travel, которая в августе разошлась тиражом в 4,2 тысячи экземпляров, что в 18 раз больше, чем годом ранее. Замыкает ТОП-5 отечественного сегмента SUV классический трехдверный внедорожник Lada Niva Legend. За месяц дилеры реализовали 3,3 тысячи машин.

Фото: Lada

Как уточнили эксперты агентства «Автостат», в августе 2023 года продажи новых автомобилей в России впервые за последние 20 месяцев преодолели отметку в 100 тысяч. Всего с января по август было продано 607 тысяч машин, что на 41% больше показателей аналогичного периода 2022 года.

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