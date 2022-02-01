8 лучших интерьеров новых спорткаров
Lexus LS 500 2021 года
Lexus знаменит своими комфортными и роскошными автомобилями, но эта модель превзошла все ожидания своей мягкостью хода. Салон у нее стильный, в отделке использованы первоклассные материалы, есть ряд премиальных опций. Тачскрин с диагональю 12,3 дюйма выгодно отличает интерьер от конкурентов, которые все еще предпочитают тачпады. В этом салоне вам будет некомфортно только в одном случае – если ваш рост более 2-х метров.
BMW M4 Competition купе
Новое купе стало мощнее и быстрее – 503 л.с. и 479 Нм крутящего момента, а еще у него превосходный интерьер! Салон очень просторный, в нем комфортно при ежедневных поездках, чему способствует отличная настройка передних сидений. А еще у него потрясающие настройки рулевого управления. Машина буквально мысли ваши читает!
Cadillac CT5-V Blackwing 2022 года
Эта потрясающе мощная машина – до 668 л.с. – разгоняется до 100 км/ч за 3,6 секунды (за 3,4 в версиях с АКПП). Что касается салона, то он просторен и удобен, как и у большинства «Кадиллаков». В машине есть все, что необходимо для приятного и комфортного вождения спортивного седана.
Audi RS 5 2021 года
Эта машина станет идеальным выбором не только для ценителей спорткаров, но и для тех, кому нужна производительная машина для комфортных поездок. Она столь же хороша внутри, как и снаружи. Ее интерьер основан на салонах прошлых поколений и он очень удобен в эксплуатации.
Ford Mustang Shelby GT500
При своей брутальности этот масклкар отличается удивительным уровнем комфорта салона. Мощный V8 с турбонаддувом уверено мчит вас по дороге и ничто вас не напрягает. Единственным недостатком можно назвать обилие кнопок, на которые иногда можно нажать случайно. Но в целом, в этой машине комфортно всем, кроме гигантов. Впрочем, людям крупной комплекции вообще сложно подобрать себе машину.
Audi A8 2021 года
Все в этой машине говорит о высококлассном интерьере. На хороших дорогах качество езды у этой модели тоже фантастическое, а вот если дороги так себе, то она может показаться жестковатой.
Jaguar F-Type 2022 года
Салон этой машины по-прежнему сочетает в себе спортивные черты с роскошью исполнения. Строчки на тканях, хромированные элементы, винтажный декор. Причем, чем дороже машина, тем шикарнее будет у нее интерьер. Ну а внешне спорткар просто великолепен и стоит потраченных на него денег.
BMW 8 серии 2022 года
С точки зрения комфорта, это одна из лучших машин в своем классе. Адаптивная подвеска позволяет преодолевать все неровности дорожного покрытия без неприятных ощущений для пассажиров. При этом интерьер модели просто восхитителен, к тому же ее сиденья можно настроить под параметры абсолютно любого человека.
По материалам hotcars.com
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