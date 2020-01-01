Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
1 января 2020, 07:39

А вам бывает страшно за рулем?

  • 874
  • 0
Фото: Habr.com
Психология связана со всеми сферами человеческой жизни, и даже такая область, как управление автомобилем, не является исключением. Потому что вместе с количеством автомобилей на магистралях растет и число страхов у водителей.
А вам бывает страшно за рулем

Фото: Nurhasar.com

Если вы более-менее опытный водитель, то, уверен, сочтете за дерзость предположение о том, что вам было бы полезно пообщаться с психологом. Но, как утверждают эксперты, именно у таких автолюбителей трудностей на дорогах хватает. Статистика показывает, что самые тяжелые ДТП чаще происходят именно с опытными водителями. Выглядит парадокс, но это факт.

Ранее мы писали
Импровизированные солирования за рулем во время движения положительно отражаются на водительском здоровье ...
Читать далее
Объяснение простое: высокий уровень мастерства приводит к переоценке своих возможностей, снижению осторожности и склонности к риску в весьма опасных ситуациях. Все это лишний раз подтверждает, что на безопасность движения влияет не столько опыт, сколько психологические особенности человека.

Более того, собственные возможности нередко переоцениваются. Каждое дорожно-транспортное происшествие  – самая настоящая психологическая травма. Один, правда, после тяжелейшей аварии сумеет самостоятельно справиться с неизбежным стрессом и по-прежнему будет садиться за руль, однако другой после легкого инцидента станет обходить автомобиль стороной. Примеров масса.

Несмотря на то, что женщины более эмоциональны, нежели мужчины, однако в большинстве ДТП все же виноваты кавалеры. Все инциденты на дороге, бросающиеся нам в глаза, вызваны именно недостатком обучения или тем, что многие лишь время от времени садятся за руль, из-за чего не могут достичь определенных навыков и умения.

Многих сложностей, начиная от проблем безопасности и заканчивая стрессами при обучении вождению, можно было бы избежать, используя психологические методики еще на этапе изучения ПДД. Самой глобальной проблемой практически для всех автошкол является следующее: обучающийся водитель, будь то мужчина или женщина, великолепно выполняет все задания на площадке и в городе, но все это лишь на этапе подготовки со своим инструктором. Как только к нему в машину садится принимающий экзамен человек в форме, все умение куда-то исчезает, остается лишь волнение.

Ранее мы писали
Давно отмечено, что порядка 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит по причине того, что водители ...
Читать далее
У нас, к сожалению, еще не так широко принято, как на Западе, обращаться за консультацией к профессиональному психологу. Хотя, применение таких технологий при обучении вождению было бы весьма полезным, и уж тем более это было бы незаменимо в отношении безопасности дорожного движения.

Давайте дружно развеем страх

***** На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать.

***** Тронуться не страшно, страшно не остановиться.

***** Страх — это когда трамвай, зацепивший Porsche Cayenne, скрывается во дворах.

***** Страшный грохот на улице. Из окна выглядывает мужчина и видит разбитый грузовик и очумелого водителя: — Что случилось? — Да вот в переулок хотел въехать! — А почему грохот такой? — Да не было там никакого переулка!

***** Гаишники совсем обнаглели, придираются страшно. Вот один меня сегодня останавливает и спрашивает: — А почему Вы без машины?

Хорошо ли вы знаете ПДД? Пройти тест

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Haval СПб-Юг | отзывы
Салон чем-то похож на Хавейл. Заходишь и удивляешься, как здесь уютно, красиво, сколько удобств, прямо как в хороших европейских машинах. Есть детский угол, зона ожидания со всеми удобствами, менеджеры вежливые, подносят чай. Но при ближайшем рассмотрении замечаешь недостатки. Парковка крохотная и ...
Журавлев
ŠKODA АВТОРУСЬ БУТОВО | отзывы
Цитата:| Кому: Дмитрий У меня не так радужно. Договорился о тест-драйве, приехал в субботу, но машина оказалась в ремонте. Я поскандалил, меня уверили, что ко второй половине дня она будет готова, взяли контакты, чтобы позвонить. Во второй половине дня не звонят, я как раз на обратном пути мимо проезжал ...
Савельев
М-Промсервис Апрелевка | отзывы
По дтп страховая насчитала 67 тыщ компенсации с учетом износа. Надо было менять бампер, подкладку под него, крышку багажника. Сунулся в пару сервисов, там насчитали 69 тыщ за одни запчасти, а еще работа сверху. Обратился сюда, здесь сразу сказали, что крышку можно не менять, а выправить, будет как новая ...
Серов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
«Абрау-Дюрсо»: въезжаем в 2020 год с «шампанским» настроением
Итоги 2019-го. Что изменится для водителей
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 13 моделей
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 7 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 24 модели
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
А вам бывает страшно за рулем?
Если вы более-менее опытный водитель, то, уверен, сочтете за дерзость предположение о том, что вам было бы полезно пообщаться с психологом. Но, как утверждают эксперты, именно у таких автолюбителей трудностей на дорогах хватает. Статистика показывает, что самые тяжелые ДТП чаще происходят именно с опытными водителями. Выглядит парадокс, но это факт.{{material_119395}} Объяснение простое: высокий уровень мастерства приводит к переоценке своих возможностей, снижению осторожности и склонности к риску в весьма опасных ситуациях. Все это лишний раз подтверждает, что на безопасность движения влияет не столько опыт, сколько психологические особенности человека. Более того, собственные возможности нередко переоцениваются. Каждое дорожно-транспортное происшествие  – самая настоящая психологическая травма. Один, правда, после тяжелейшей аварии сумеет самостоятельно справиться с неизбежным стрессом и по-прежнему будет садиться за руль, однако другой после легкого инцидента станет обходить автомобиль стороной. Примеров масса.Несмотря на то, что женщины более эмоциональны, нежели мужчины, однако в большинстве ДТП все же виноваты кавалеры. Все инциденты на дороге, бросающиеся нам в глаза, вызваны именно недостатком обучения или тем, что многие лишь время от времени садятся за руль, из-за чего не могут достичь определенных навыков и умения. Многих сложностей, начиная от проблем безопасности и заканчивая стрессами при обучении вождению, можно было бы избежать, используя психологические методики еще на этапе изучения ПДД. Самой глобальной проблемой практически для всех автошкол является следующее: обучающийся водитель, будь то мужчина или женщина, великолепно выполняет все задания на площадке и в городе, но все это лишь на этапе подготовки со своим инструктором. Как только к нему в машину садится принимающий экзамен человек в форме, все умение куда-то исчезает, остается лишь волнение. {{material_115635}} У нас, к сожалению, еще не так широко принято, как на Западе, обращаться за консультацией к профессиональному психологу. Хотя, применение таких технологий при обучении вождению было бы весьма полезным, и уж тем более это было бы незаменимо в отношении безопасности дорожного движения.Давайте дружно развеем страх***** На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать.***** Тронуться не страшно, страшно не остановиться.***** Страх — это когда трамвай, зацепивший Porsche Cayenne, скрывается во дворах.***** Страшный грохот на улице. Из окна выглядывает мужчина и видит разбитый грузовик и очумелого водителя: — Что случилось? — Да вот в переулок хотел въехать! — А почему грохот такой? — Да не было там никакого переулка! ***** Гаишники совсем обнаглели, придираются страшно. Вот один меня сегодня останавливает и спрашивает: — А почему Вы без машины?
2020-01-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Пермь Воронеж Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.