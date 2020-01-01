А вам бывает страшно за рулем?
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Фото: Nurhasar.com
Если вы более-менее опытный водитель, то, уверен, сочтете за дерзость предположение о том, что вам было бы полезно пообщаться с психологом. Но, как утверждают эксперты, именно у таких автолюбителей трудностей на дорогах хватает. Статистика показывает, что самые тяжелые ДТП чаще происходят именно с опытными водителями. Выглядит парадокс, но это факт.
Более того, собственные возможности нередко переоцениваются. Каждое дорожно-транспортное происшествие – самая настоящая психологическая травма. Один, правда, после тяжелейшей аварии сумеет самостоятельно справиться с неизбежным стрессом и по-прежнему будет садиться за руль, однако другой после легкого инцидента станет обходить автомобиль стороной. Примеров масса.
Несмотря на то, что женщины более эмоциональны, нежели мужчины, однако в большинстве ДТП все же виноваты кавалеры. Все инциденты на дороге, бросающиеся нам в глаза, вызваны именно недостатком обучения или тем, что многие лишь время от времени садятся за руль, из-за чего не могут достичь определенных навыков и умения.
Многих сложностей, начиная от проблем безопасности и заканчивая стрессами при обучении вождению, можно было бы избежать, используя психологические методики еще на этапе изучения ПДД. Самой глобальной проблемой практически для всех автошкол является следующее: обучающийся водитель, будь то мужчина или женщина, великолепно выполняет все задания на площадке и в городе, но все это лишь на этапе подготовки со своим инструктором. Как только к нему в машину садится принимающий экзамен человек в форме, все умение куда-то исчезает, остается лишь волнение.
Давайте дружно развеем страх
***** На дорогах сейчас такой беспредел творится. Страшно права покупать.
***** Тронуться не страшно, страшно не остановиться.
***** Страх — это когда трамвай, зацепивший Porsche Cayenne, скрывается во дворах.
***** Страшный грохот на улице. Из окна выглядывает мужчина и видит разбитый грузовик и очумелого водителя: — Что случилось? — Да вот в переулок хотел въехать! — А почему грохот такой? — Да не было там никакого переулка!
***** Гаишники совсем обнаглели, придираются страшно. Вот один меня сегодня останавливает и спрашивает: — А почему Вы без машины?
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