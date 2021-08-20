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20 августа 2021, 18:00

А вы знаете, на каких машинах начали воевать Соединенные Штаты?

Первое использование американских грузовиков в военной операции датировано 1916 годом в рамках небезызвестной «Карательной экспедиции» в горах северной Мексики. Это так называемая погоня за Франсиско «Панчо» Вилла.
Фото: GMC

Model 15, или как «американцы» застряли в песке

Напомним вкратце, что происходило на американском континенте чуть более столетия назад. Споры между США и Мексикой начались вскоре после начала мексиканской революции 1910 года. С приходом к власти Венустиано Каррансы США решили признать его правительство в октябре 1915 года. Это разозлило Франсиско «Панчо» Вилья, командовавшего революционными силами в северной Мексике. Он сразу предпринял нападения на американских граждан, в том числе убил 17 человек в поезде в Чиуауа.

После этого последовало крупное нападение на Колумбус, штат Нью-Мексико. Атака произошла в ночь на 9 марта 1916 года, его люди нанесли удар по городу и отряду 13-го кавалерийского полка США. В результате 18 американцев были убиты и 8 ранены. Общественное возмущение в Америке не знало границ – это заставило президента Вильсона отдать приказ военным захватить Виллу. Была сформирована карательная экспедиция, которую возглавил бригадный генерал Джон Першинг (помните одноименные ракеты?).

15 марта силы Першинга пересекли границу двумя колоннами, одна из которых вышла из Колумба, а другая из Хачиты. Армия состояла из пехоты, кавалерии, артиллерии, инженеров и материально-технических подразделений - все это единым фронтом двинулось на юг в поисках Виллы. Для передислокации войск планировалось использовать мексиканскую Северо-Западную железную дорогу, но не вышло, и вскоре Першинг столкнулся с логистическим кризисом. Ситуацию удалось разрешить за счет использования «автопоездов», которые использовали грузовики для переправы на расстояние 100 миль от Колумбуса.

Речь идет о ¾-тонных грузовиках GMC Model 15, производимых корпорацией General Motors. Операция столкнулась с очень тяжелыми условиями: пройдя 400 миль вглубь мексиканского штата Чиуауа, машины спасовали перед пересеченной местностью. Многие застряли в песке или грязи и просто были брошены, что называется, на поле брани.

Не будем вдаваться в нюансы военной стратегии и тактики, скажем лишь, что экспедиция оказалась мало результативной - захватить Виллу не получилось, но при этом американцы получили ценный опыт, в том числе по части автотехники. Армия многое узнала об эксплуатации автотранспортных средств и требованиях к их эксплуатации в реальных условиях и, как следствие, оказалась готовой правильно использовать механизированные машины, которые чуть позже выехали на поля Первой мировой войны.

Model 16 – «Скорая помощь»

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Первое масштабное применение автотранспортных средств в боевых действиях произошло именно там, и было это в 1916-м. В начале британцы использовали ряд грузовиков GMC Model 15, аналогичных тем, что использовались в погоне за Франсиско Панчо Виллой. Но вскоре американская компания разработала усовершенствованный грузовик, получивший название GMC Model 16.

Этот 3/4-тонный автомобиль стал основным грузовиком армии США в годы «Великой войны». Он служил гордо и чинно, преимущественно в качестве карет «Скорой помощи». Наряду с этим в распоряжение военных были отгружены прожекторные машины и бортовые модели для транспортировки личного состава. В общей сложности GMC поставила своей воюющей армии более 21 000 грузовиков, многие из которых (уцелевшие) по возвращении в США вернулись к работе в условиях мирной жизни.

В те годы был издан буклет компании под названием «GMC Скорая помощь», он, в частности, гласил: «К чести правительства Соединенных Штатов, на каждом этапе подготовки к «Великой войне» особое внимание уделялось обеспечению комфорта для солдат - не только во время подготовки в различных лагерях, но и на поле боя. Для General Motors Tuck Company большая честь, что медицинский департамент армии Соединенных Штатов отдал предпочтение ¾-тонному GMC, дабы автомобиль соответствовал требованиям этой очень требовательной службы».

Хотя большая часть машин «Скорой помощи» была собрана на американском предприятии GMC, спрос вскоре превысил производственные мощности подразделения GM Pontiac. Поэтому были разработаны машинокомплекты, необходимые для сборки амбулансов вне головного автопредприятия. Некоторые из машин изготавливались субподрядчиками в США, такими, например, как Huppmobile, а другие были построены во Франции.

30 лошадиных сил, 25 миль/ч

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GMC Model 16 имел 132-дюймовую колёсную базу с использованием пневматических колес. Двигатель развивал мощность 30 лошадиных сил и позволял грузовику передвигаться с максимальной скоростью 25 миль/ч. Кабины, если они вообще существовали, часто были «топлесс». В качестве оных выступал грузовой навес – он как бы покрывал собой водителя и пассажира.

Один из сохранившихся экземпляров есть в распоряжении General Motors и по сей день. Он был приобретен в свое время официальным дилерским центром GMC, где провели его реставрацию с очень неплохими результатами на выходе. Кузов представляет собой древесный экспресс-пикап, сильно лакированный, с чёрными панельными полосами. Крылья и капот также окрашены в блестящий чёрный цвет. Фары с никелевым обрамлением. Сиденье обшито оливковой кожей с петлями. В общем, не машина, а песня!

Model 23 – для поддержки авиации

Справедливости ради надо заметить, что не только Model 16 обеспечивала передвижение американских войск в годы Первой Мировой. GMC поставила в войска более 2400 грузовиков Model 23 грузоподъемностью 1 тонна. Эти легкие машины преимущественно использовались Сигнальным корпусом для наземной поддержки самолётов разведки, а также были замечены в артиллерийских операциях.

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