Активисты движения «СтопХам» получили шесть лет колонии. Не тем сделали замечание

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Инцидент произошел еще летом 2022 года на парковке возле ресторана «Тануки» на Ярославском шоссе. Троим активистам движения «СтопХам» не понравилось, как был припаркован служебный Ford Focus бойцов спецназа «Гром» МВД России. Водитель был в гражданской одежде, а рядом – двое сотрудников в форме. Активисты начали скандалить со спецназовцами, один из них открыл дверь и потребовал у водителя предъявить документы. После чего самого активного спецназовцы уложили на асфальт, пишет издание Pravda.Ru.

Следственный комитет взял расследование инцидента на контроль. В итоге, троим активистам вменили хулиганство, совершенное группой лиц и применение насилия по отношению к представителям власти. Суд приговорил водителя Алексея Горбачевского, студента Кирилла Котова и менеджера интернет-магазина Кирилла Бунина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Фото: Wikipedia

Напомним, «СтопХам» был основан в 2010 году Дмитрием Чугуновым, бывшим комиссаром молодежного движения «Наши». Идейным вдохновителем проекта называют Владислава Суркова. В 2013 году президент России Владимир Путин поддержал деятельность движения. Однако в 2018-м Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию по иску Минюста из-за того, что она вовремя не предоставила отчетность о своей деятельности.

Упомянутые модели: Ford Focus (от 889 000 Р )

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