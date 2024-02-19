Активисты движения «СтопХам» получили шесть лет колонии. Не тем сделали замечание
Следственный комитет взял расследование инцидента на контроль. В итоге, троим активистам вменили хулиганство, совершенное группой лиц и применение насилия по отношению к представителям власти. Суд приговорил водителя Алексея Горбачевского, студента Кирилла Котова и менеджера интернет-магазина Кирилла Бунина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.
Напомним, «СтопХам» был основан в 2010 году Дмитрием Чугуновым, бывшим комиссаром молодежного движения «Наши». Идейным вдохновителем проекта называют Владислава Суркова. В 2013 году президент России Владимир Путин поддержал деятельность движения. Однако в 2018-м Мосгорсуд ликвидировал общественную организацию по иску Минюста из-за того, что она вовремя не предоставила отчетность о своей деятельности.
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05.02.2024, 16:03
Поджог автомобиля ФСИН в Петербурге попал на видео
Поздним вечером в субботу, 3 февраля, на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о возгорании на Арсенальной улице в Петербурге. Пострадал автомобиль, принадлежащий Федеральной службе исполнения наказаний. Выяснилось, что имел место поджог.Читать далее
-
29.01.2024, 16:18
Эксперт назвал 5 лучших автомобилей за 500 тысяч рублей, которые не требуют вложений
Средневзвешенная цена подержанного автомобиля в возрасте до 5 лет вплотную приблизилась к 1 млн рублей. Однако, по мнению руководителя направления автомобилей с пробегом крупного федерального маркетплейса Максима Солодовника, надежный и ликвидный автомобиль можно приобрести и за вдвое меньшую сумму.Читать далее
-
23.01.2024, 06:57
Иномарки из гаража Госдумы начинают продавать с аукциона: не все депутаты с этим согласны
Во исполнение наказа президента страны российских чиновников начинают постепенно пересаживать на отечественные автомобили. На смену старым иномаркам в гараже Госдумы приходят новенькие Lada Vesta.Читать далее
-
16.01.2024, 11:48
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-
18.12.2023, 16:26
Продажи подержанных автомобилей выросли на 20%: кто в лидерах?
В ноябре продажи на вторичном рынке немного замедлились, но по итогам года в целом эксперты прогнозируют ощутимый рост по сравнению с годом предыдущим. Первое место удерживают немолодые «Лады».Читать далее
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