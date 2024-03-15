АвтоВАЗ назвал главных конкурентов «Весты» с вариатором. И объяснил, чем она лучше

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Маркетологи АвтоВАЗа показали список бюджетных седанов, которых они считают главными конкурентами новой модификации Lada Vesta – с автоматической коробкой передач. При этом сравнивали не комплектацию, а габариты и технические характеристики. Отечественный седан превосходит конкурентов по высоте (1 496 мм) и дорожному просвету (178 мм). У автомобиля вместительный багажник (480 литров). Средний расход топлива составляет 7,3 литра на 100 километров пути, а на упражнение 0-100 км/ч Vesta с вариатором тратит 11,3 секунды, пишет «Российская газета».

Но главным достоинством «автоматической» Lada Vesta называют стоимость. Цена отечественного седана стартует от 1 588 900 рублей. За эти деньги покупатель получит седан в комплектации «Комфорт» с двумя подушками безопасности, ABS, полностью светодиодной оптикой, комбинированной отделкой салона экокожа+ткань, электростеклоподъемниками передних и задних дверей, 15-дюймовыми стальным колесными дисками. Вместо магнитолы – аудиоподготовка, кондиционера нет.

Фото: Lada

Ближе всего по цене к «Весте» оказался Changan Alsvin за 1 750 000 рублей с 1,5-литровым «атмосферником» на 98 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» DCT. В списке оснащения комплектации LX значатся также две подушки безопасности, а в придачу к ABS есть еще ESP. Также есть 7,0-дюймовый тачскрин медиасистемы с Bluetooth, кондиционер, камеры заднего вида и бокового обзора, обогрев заднего стекла и боковых зеркал, 15-дюймовые легкосплавные колесные диски и функция дистанционного открывания багажника. Lada Vesta с медиасистемой, кондиционером и обогревами стоит от 1 677 900 рублей. Колеса, правда, по-прежнему штампованные, а ESP в принципе появится на машинах не раньше августа.

Остальные китайские седаны с автоматической коробкой передач оказываются еще дороже. BAIC U5 Plus стоит от 2 155 000 рублей, Omoda S5 – от 2 250 000 рублей, а Geely Emgrand – от 2 170 000 рублей.

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