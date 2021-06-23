АвтоВАЗ останавливает сборку восьми моделей из-за нехватки чипов
На этот раз пауза продлится всего один рабочий день, сотрудникам выплатят 2/3 средней зарплаты. Но по прогнозам перебои с поставками электроники продолжатся до осени, а значит, конвейер придется останавливать еще не один раз. Помимо линии В0 от дефицита компонентов страдают также линии по сборке Lada Granta и Niva Legend.
Как выяснили журналисты «Дрома», именно дефицит электроники вынудил АвтоВАЗ подготовить удешевленные комплектации для Lada Vesta, Largus и Xray. Их появление поможет сохранить уровень производства, несмотря на перебои в поставках компонентов. По официальной версии, новые комплектации появились, чтобы удовлетворить «возросший спрос на автомобили Lada».
- 270 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
- 500 000 РВАЗ (Lada) XRAY Cross 2018 в Москве
- 130 000 РВАЗ (Lada) Largus 2018 в Москве
- 195 000 РRenault Logan 2020 в Москве
- 775 000 РВАЗ (Lada) XRAY Cross 2018 в Москве
- 719 000 РRenault Sandero Stepway 2016 в Москве
- 430 000 РВАЗ (Lada) Largus 2016 в Москве
- 1 740 000 РВАЗ (Lada) Largus 2021 в Москве
- 419 000 РRenault Sandero Stepway 2012 в Москве
- 1 150 000 РВАЗ (Lada) Largus 2019 в Москве
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