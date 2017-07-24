BMW опровергла информацию о фальсификации показателей выбросов
Забота властей Германии об экологии страны привела к тому, что ряд крупнейших автопроизводителей вынуждены провести масштабные отзывы машин с дизельными агрегатами. Естественно, без скандалов такие кампании не проходят.
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Помимо этого, моторы BMW подверглись критике, мол, они не соответствуют заявленным экологическим нормам. Официальные представители баварской компании опровергли эту информацию. По данным автопроизводителя, переговоры с другими компаниям касались технологий, позволяющих снизить концентрацию оксида азота в атмосфере. Также представители BMW добавили, что все их двигатели в результате модернизации имеют экологический класс «Евро-6».
Между тем, министерство транспорта Германии планирует обязать автопроизводителей провести в стране массовый отзыв автомобилей с дизельными моторами. Причиной этому стал дизельный скандал, который развязался вокруг Volkswagen. В общей сложности, отзыв может коснуться порядка 12 млн машин, проданных в Германии.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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