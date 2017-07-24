24 июля 2017, 11:39

BMW опровергла информацию о фальсификации показателей выбросов

Забота властей Германии об экологии страны привела к тому, что ряд крупнейших автопроизводителей вынуждены провести масштабные отзывы машин с дизельными агрегатами. Естественно, без скандалов такие кампании не проходят.
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Так, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen заподозрили в картельном сговоре. По мнению некоторых экспертов, производители намерены фальсифицировать реальные показатели уровня выбросов вредных веществ дизельных двигателей. Для этого инженеры концернов разработают специальное программное обеспечение.

Помимо этого, моторы BMW подверглись критике, мол, они не соответствуют заявленным экологическим нормам. Официальные представители баварской компании опровергли эту информацию. По данным автопроизводителя, переговоры с другими компаниям касались технологий, позволяющих снизить концентрацию оксида азота в атмосфере. Также представители BMW добавили, что все их двигатели в результате модернизации имеют экологический класс «Евро-6».

Между тем, министерство транспорта Германии планирует обязать автопроизводителей провести в стране массовый отзыв автомобилей с дизельными моторами. Причиной этому стал дизельный скандал, который развязался вокруг Volkswagen. В общей сложности, отзыв может коснуться порядка 12 млн машин, проданных в Германии.

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Отзывы по теме
Форум BMW X5M
Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
Noname
Форум BMW X1
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
AlexKuzmin
Форум BMW X3
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
Алексей
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BMW опровергла информацию о фальсификации показателей выбросов
{{material_120176}} Так, BMW, Audi, Mercedes-Benz, Porsche и Volkswagen заподозрили в картельном сговоре. По мнению некоторых экспертов, производители намерены фальсифицировать реальные показатели уровня выбросов вредных веществ дизельных двигателей. Для этого инженеры концернов разработают специальное программное обеспечение.Помимо этого, моторы BMW подверглись критике, мол, они не соответствуют заявленным экологическим нормам. Официальные представители баварской компании опровергли эту информацию. По данным автопроизводителя, переговоры с другими компаниям касались технологий, позволяющих снизить концентрацию оксида азота в атмосфере. Также представители BMW добавили, что все их двигатели в результате модернизации имеют экологический класс «Евро-6».Между тем, министерство транспорта Германии планирует обязать автопроизводителей провести в стране массовый отзыв автомобилей с дизельными моторами. Причиной этому стал дизельный скандал, который развязался вокруг Volkswagen. В общей сложности, отзыв может коснуться порядка 12 млн машин, проданных в Германии.
2017-07-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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