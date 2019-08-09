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9 августа 2019, 09:32

BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей

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Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей 5-Series и 6-Series. Причиной стали коррозийные плюсовые клеммы аккумуляторов. Отзыв затрагивает только 10 – 15-летние машины.
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей

фото пользователя 110km

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Компания BMW решила отозвать в нашей стране немолодые автомобили 5-й и 6-й серии. Со временем в суровых российских условиях эксплуатации на резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи может появляться коррозия. В число неблагоприятных факторов, ускоряющих этот процесс, входит воздействие агрессивных дорожных реагентов, высокой влажности, резких перепадов температур и излишней вибрации от езды по разбитым дорогам.

В ближайшее время в сервис пригласят владельцев автомобилей BMW 5-Series и BMW 6-Series, реализованных в период с июня 2003 года по август 2010 года. Всего под отзыв попали 22 286 автомобилей. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Коррозия плюсовой клеммы чревата различными неприятными последствиями: от утечки тока до оплавлений. На всех указанных автомобилях проверят точку отвода и при необходимости доработают ее. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.

В июне 2019 года BMW отзывала в России 315 новеньких вседорожников BMW X7. Выяснилось, что головные подушки безопасности слева и справа могли быть установлены некорректно. В результате, при ДТП подушка могла не раскрыться полностью. А месяцем ранее в сервис пригласили владельцев пяти BMW X5. У кроссоверов заподозрили недостаточно сильно затянутые болты крепления водительского ремня безопасности.

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Отзывы по теме
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Mike Lapshin
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Машина январского производства 2012 года, и вот в начале февраля уже была в Автодоме, что весьма оперативно. Комплектация 650i xDrive Coupe, белая, с полным приводом и м-пакетом. Салон — черная кожа Nappa, потолок алькантара, отделка салона вставками из алюминия с насечкой + керамика, комфортные передние ...
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молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
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BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
{{material_126716}}Компания BMW решила отозвать в нашей стране немолодые автомобили 5-й и 6-й серии. Со временем в суровых российских условиях эксплуатации на резьбовом соединении плюсового провода аккумуляторной батареи может появляться коррозия. В число неблагоприятных факторов, ускоряющих этот процесс, входит воздействие агрессивных дорожных реагентов, высокой влажности, резких перепадов температур и излишней вибрации от езды по разбитым дорогам.В ближайшее время в сервис пригласят владельцев автомобилей BMW 5-Series и BMW 6-Series, реализованных в период с июня 2003 года по август 2010 года. Всего под отзыв попали 22 286 автомобилей. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Коррозия плюсовой клеммы чревата различными неприятными последствиями: от утечки тока до оплавлений. На всех указанных автомобилях проверят точку отвода и при необходимости доработают ее. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.В июне 2019 года BMW отзывала в России 315 новеньких вседорожников BMW X7. Выяснилось, что головные подушки безопасности слева и справа могли быть установлены некорректно. В результате, при ДТП подушка могла не раскрыться полностью. А месяцем ранее в сервис пригласили владельцев пяти BMW X5. У кроссоверов заподозрили недостаточно сильно затянутые болты крепления водительского ремня безопасности.
2019-08-09
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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