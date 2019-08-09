9 августа 2019, 09:32
BMW отзывает в России более 22 тысяч автомобилей
- 49
- 0
Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении автомобилей 5-Series и 6-Series. Причиной стали коррозийные плюсовые клеммы аккумуляторов. Отзыв затрагивает только 10 – 15-летние машины.
Ранее мы писали
Российский офис BMW объявил о начале отзывной кампании в отношении флагманских вседорожников BMW X7, продажи ...Читать далее
В ближайшее время в сервис пригласят владельцев автомобилей BMW 5-Series и BMW 6-Series, реализованных в период с июня 2003 года по август 2010 года. Всего под отзыв попали 22 286 автомобилей. Полный список VIN-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Коррозия плюсовой клеммы чревата различными неприятными последствиями: от утечки тока до оплавлений. На всех указанных автомобилях проверят точку отвода и при необходимости доработают ее. Все работы в рамках сервисной акции проведут бесплатно для автовладельцев.
В июне 2019 года BMW отзывала в России 315 новеньких вседорожников BMW X7. Выяснилось, что головные подушки безопасности слева и справа могли быть установлены некорректно. В результате, при ДТП подушка могла не раскрыться полностью. А месяцем ранее в сервис пригласили владельцев пяти BMW X5. У кроссоверов заподозрили недостаточно сильно затянутые болты крепления водительского ремня безопасности.
Комментарии
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Вас также могут заинтересовать другие тест-драйвы
Тест-драйв BMW 640i xDrive GT: метром гонимый
21.01.2018, 20:27
Тест-драйв BMW X3 xDrive20d: мятеж таланта
24.12.2017, 15:10
Тест-драйв BMW 520d xDrive: баварский рецепт
23.06.2017, 08:04
Тест-драйв BMW М2: выстрел в яблочко
30.04.2017, 20:44
Тест-драйв BMW Х1: новое дыхание
20.04.2016, 09:39
Тест-драйв BMW 330i: адреналиновая атака
30.03.2016, 08:47
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Сам езжу на БВМ 5 Е60 2.5 бензин. До этого ездил на "дельфине" дизель 3.0. Если сравнивать конкретно две эти модели, то по комфорту конечно отдаю предпочтение Е60, а вот по динамике и надежности дельфин мне нравился больше, но там уже был довольно убитый аппарат, в том числе и мной. Вообще БМВ рекомендую ...
Машина январского производства 2012 года, и вот в начале февраля уже была в Автодоме, что весьма оперативно. Комплектация 650i xDrive Coupe, белая, с полным приводом и м-пакетом. Салон — черная кожа Nappa, потолок алькантара, отделка салона вставками из алюминия с насечкой + керамика, комфортные передние ...
молодежь в регионах покупает больше внедорожники, потому что у них доороги, так сказать, "посложнее" московских будут
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве