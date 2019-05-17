17 мая 2019, 09:11
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
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Компания BMW отмечает 35-летний юбилей легендарного М5. В честь этого знаменательного события выпустили особую ограниченную серию седанов BMW M5 Edition 35 Jahre, отделанных золотом.
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Кузов M5 Edition 35 Jahre выкрашен в уникальный темный матовый оттенок Individual Frozen Dark Grey II. Седан получил черные тормозные суппорты и графитно-серые 20-дюймовые колесные диски. С кормы пропал шильдик «М5». Но самое интересное скрывается в салоне. Центральная консоль и панели дверей отделаны сочетанием анодированного золота и алюминия. Золотая тема повторяется в контрастной бежевой прострочке спортивных М сидений, обитых черной кожей BMW Individual Merino. На порогах и центральной консоли появилась гравировка «M5 Edition 35 Jahre»
В список оснащения входит 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, объединенная с 10,3-дюймовым экраном медиасистемы, как на старших моделях – новых X5 и 8-Series. Кроме того, седаны получили вентилируемые передние сидения с функцией массажа и 4-диапазонный климат-контроль. Заводской М-пакет позволяет отодвинуть отсечку максимальной скорости со стандартных 250 км/ч до 305 км/ч.
Всего планируется выпустить 350 экземпляров BMW M5 Edition 35 Jahre. Покупатели эксклюзивных седанов дополнительно получат сертификат на уроки в школе вождения BMW M Driver School. Цены в США начинаются от 129 тыс. долларов (около 8,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу). В России «базовый» седан BMW M5 Competition с 625-сильным мотором стоит минимум 7,9 млн рублей.
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