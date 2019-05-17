17 мая 2019, 09:11

BMW выпустила юбилейную версию седана М5

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Компания BMW отмечает 35-летний юбилей легендарного М5. В честь этого знаменательного события выпустили особую ограниченную серию седанов BMW M5 Edition 35 Jahre, отделанных золотом.
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
BMW выпустила юбилейную версию седана М5
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«Юбилейные» автомобили построены на базе модификации BMW M5 Competition. Их оснастили топовой 4,4-литровой битурбо «восьмеркой» М5, которая выдает 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» седан тратит 3,3 секунды, до 200 км/ч – 10,8 секунды.

Кузов M5 Edition 35 Jahre выкрашен в уникальный темный матовый оттенок Individual Frozen Dark Grey II. Седан получил черные тормозные суппорты и графитно-серые 20-дюймовые колесные диски. С кормы пропал шильдик «М5». Но самое интересное скрывается в салоне. Центральная консоль и панели дверей отделаны сочетанием анодированного золота и алюминия. Золотая тема повторяется в контрастной бежевой прострочке спортивных М сидений, обитых черной кожей BMW Individual Merino. На порогах и центральной консоли появилась гравировка «M5 Edition 35 Jahre»

В список оснащения входит 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, объединенная с 10,3-дюймовым экраном медиасистемы, как на старших моделях – новых X5 и 8-Series. Кроме того, седаны получили вентилируемые передние сидения с функцией массажа и 4-диапазонный климат-контроль. Заводской М-пакет позволяет отодвинуть отсечку максимальной скорости со стандартных 250 км/ч до 305 км/ч. 
 
Всего планируется выпустить 350 экземпляров BMW M5 Edition 35 Jahre. Покупатели эксклюзивных седанов дополнительно получат сертификат на уроки в школе вождения BMW M Driver School. Цены в США начинаются от 129 тыс. долларов (около 8,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу). В России «базовый» седан BMW M5 Competition с 625-сильным мотором стоит минимум 7,9 млн рублей.

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BMW выпустила юбилейную версию седана М5
{{material_123835}}«Юбилейные» автомобили построены на базе модификации BMW M5 Competition. Их оснастили топовой 4,4-литровой битурбо «восьмеркой» М5, которая выдает 625 л.с. и 750 Нм крутящего момента. На разгон с места до «сотни» седан тратит 3,3 секунды, до 200 км/ч – 10,8 секунды.Кузов M5 Edition 35 Jahre выкрашен в уникальный темный матовый оттенок Individual Frozen Dark Grey II. Седан получил черные тормозные суппорты и графитно-серые 20-дюймовые колесные диски. С кормы пропал шильдик «М5». Но самое интересное скрывается в салоне. Центральная консоль и панели дверей отделаны сочетанием анодированного золота и алюминия. Золотая тема повторяется в контрастной бежевой прострочке спортивных М сидений, обитых черной кожей BMW Individual Merino. На порогах и центральной консоли появилась гравировка «M5 Edition 35 Jahre»В список оснащения входит 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, объединенная с 10,3-дюймовым экраном медиасистемы, как на старших моделях – новых X5 и 8-Series. Кроме того, седаны получили вентилируемые передние сидения с функцией массажа и 4-диапазонный климат-контроль. Заводской М-пакет позволяет отодвинуть отсечку максимальной скорости со стандартных 250 км/ч до 305 км/ч.  Всего планируется выпустить 350 экземпляров BMW M5 Edition 35 Jahre. Покупатели эксклюзивных седанов дополнительно получат сертификат на уроки в школе вождения BMW M Driver School. Цены в США начинаются от 129 тыс. долларов (около 8,4 млн рублей в пересчете по текущему курсу). В России «базовый» седан BMW M5 Competition с 625-сильным мотором стоит минимум 7,9 млн рублей.
2019-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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