24 июня 2021, 11:56
Большинство россиян поддерживают снижение скорости в городах до 30 км/ч (ГИБДД категорические против)
В начале июня начальник ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ведомство выступает категорически против снижения порога максимальной скорости с 60 до 30 км/ч в городах. Однако, по данным экспертов, 60% опрошенных россиян высказались за подобные ограничения.
Дарья Климова Фото: iStock
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Респонденты-пешеходы в равной мере поддержали ограничение до 30 км/ч на всех улицах и на выборочных – по 31%. Автомобилисты высказались за взвешенный подход. Только 19% заявили, что скорость в городах необходимо снизить до 30 км/ч, остальные 37% говорят о необходимости выборочных ограничений.
В регионах чуть чаще, чем в Москве и Петербурге ратуют за двукратное снижение скорости в городах. За тотальные ограничения выступают 26% жителей регионов, 25% петербуржцев и 24% москвичей, а за выборочные – 35%, 34% и 31% соответственно.
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