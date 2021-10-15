Британцы в знак протеста приклеивают себя к асфальту
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
Фото: thedrive.com
С другой стороны, активность Гольфстрима и других североатлантических течений снизилась до минимальных за последнюю тысячу лет значений. В результате климат в Великобритании (и не только) может стать существенно холоднее. Первые признаки этого заметны уже сейчас, зимы год от года становятся в Европе и Америке все суровее, а счета за газ и электричество постепенно растут.
Теперь вы понимаете, почему активисты Insulate Britain приклеивают себя к асфальту. В буквальном смысле этого слова. В качестве основного плацдарма для выражения протеста они выбрали трассу М-25, огибающую Лондон. С одной стороны, обозначенная Insulate Britain проблема действительно назрела. С другой, подобные акции вызывают раздражение, прежде всего, у простых британцев, которые попадают в ловушки на трассе из-за приклеенных поперек дороги протестующих. Побочная проблема акций – дыры в асфальте, которые остаются после того, как ладони активистов удается отделить от дорожного полотна.
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