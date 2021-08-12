Мюнхенский автосалон грозит превратиться в хаос
IAA 2021 в Мюнхене пройдет на свежем воздухе. Это будет в большей мере шоу мобильности будущего, чем классическая автомобильная выставка. В центре города, вокруг Мариенплац, пройдет фестиваль новой мобильности, где всем желающим предложат опробовать беспилотный электрический или водородный автомобиль, а также многочисленные индивидуальные транспортные средства от велосипедов до коптеров.
Однако активисты гражданского движения Campact хочет использовать IAA как политическую сцену, поскольку внимание прессы в этом случае им гарантировано. Они планируют сорвать автосалон и публикуют в соцсетях призывы присоединиться к протестам под лозунгом «#blockIAA — лишайте силы автомобильные компании, защищайте климат». Они не обращают внимания на новый формат выставки, утверждая, что автомобильная промышленность пытается любой ценой «сохранить свою бизнес-модель, не ориентированную на будущее», но «ни с социальной, ни с экологической точки зрения электромобили не являются решением». Такая решимость отчасти объясняется тем, что в конце сентября 2021 года в Германии пройдут парламентские выборы, и «зеленые» не могут упустить такую прекрасную возможность громко заявить о себе.
Кроме того, с 7 по 13 сентября в Мюнхене планируют разбить палаточный «климатический лагерь», в котором будет жить порядка 1 500 экоактивистов, слушать лекции, участвовать в мастер-классах и заниматься йогой. Место для лагеря еще не согласовано, но экологи хотели бы расположиться поближе к Мариенплац, в самом центре Мюнхена – на Терезиенвизе. А на 11 сентября уже запланирована многолюдная демонстрация, в которой примут участие до 32 тысяч велосипедистов и до 10 тысяч пешеходов.
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