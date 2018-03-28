28 марта 2018, 09:59

Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!

Долой тривиальность. Нет никакой охоты сравнивать «немцев» с их примерно схожими школами автостроительства. Посему мы решили взглянуть на одноклассников, которые производятся по разные стороны океана. За чопорных американцев будет отдуваться Cadillac XT5, под знаменами неулыбчивых скандинавов выступит Volvo XC60.
^
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально! Cadillac XT5, Volvo XC60

Оба относительно свежие продукты: «Кадиллак» на рынке что-то около года, обновившийся «Вольво» - с ноября 2017-го. «Живые» машины, включая тестовые экземпляры, у дилеров имеются, пул патриотичных покупателей более-менее сформирован. Все чинно и серьезно.

Cadillac XT5 Premium 3.6 AT 4x4
3.6 л, 314 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
4815 x 1903 x 1675 мм
полный
АИ-95
3 590 000 руб
Все характеристики
Среднеразмерный Cadillac XT5, хоть и не любят об этом говорить в компании-производителе, по сути, пришел на смену хорошо известному у нас SRX. Первые официальные смотрины прошли в конце 2015 года в Дубае. В серию премиальный SUV пошел весной 2016-го, в Россию доехал, как всегда, с опозданием.

Внешне «американец» хорош. Повторяться в который раз не станем, заметим лишь, что в облике и энергетика, и стиль, и, если хотите, благородство, которым он роднится с флагманским седаном CT6. Габаритные размеры: 4815x1903x1675 мм. Колесная база приличная - 2857 мм, а дорожный просвет - 180 мм.

Дебют Volvo XC60 второго поколения прошел в марте прошлого года на Женевском мотор-шоу. Какого-то откровения автомобиль не вызвал, а все потому, что потребитель к тому времени уже «перегорел» старшим по ранжиру вседорожником XC90. Уж слишком откровенно «шестидесятый» перенял от флагмана его фирменные дизайнерские черты. Правда, к его чести, из-за чуть более скромных размеров выглядит более легким и стремительным.

По размерам «швед» чуть скромнее «американца»: от бампера до бампера у него вмещаются 4668 мм. Ширина SUV - 1999 мм, а высота - 1658 мм. При этом расстояние между осями составляет 2865 мм, а клиренс - 216 мм.

Схема «кадиллаковского» полного привода GKN, если так можно выразиться, особая. Американцы не бравируют ею, дескать, вывезет из любой грязи, нет. Они лишь подчеркивают, что детали 4x4 «оригинальные и дорогие». Фишка технологии в том, что в ней отсутствует дифференциал, но при этом есть передняя и задняя многодисковые муфты, управляющие вектором тяги. С их помощью можно передать все 100% мощности на ту или иную ось. При этом каждая из этих 2 муфт готова распределить крутящий момент между левым и правым боком автомобиля.

 
6
фото
  
XC60 базируется на укороченной платформе SPA с расположенным поперечно мотором и структурой кузова, в которой широко использованы высокопрочные стали. Базовая подвеска – двухрычажная сеперди и многорычажная с поперечной композитной рессорой сзади. За доплату можно получить пневматическое шасси и адаптивные амортизаторы. Полноприводная трансмиссия имеет в своем составе многодисковую муфту Haldex, которая отбирает до 50% крутящего момента на колеса задней оси, в зависимости от дорожных условий.

Volvo XC60 R-Design 2.0 AT 4x4
2 л, 320 л.с
Автоматическая, 8-ступенчатая
0-100 - 5.9 с, 230 км/ч
4688 x 1999 x 1658 мм
полный
АИ-95, 7.7 л на 100 км
3 485 000 руб
Все характеристики
У Cadillac XT5 всего один двигатель - 3,7-литровый 314-сильный V6, успевший отличиться в ТОП-10 лучших штатовских моторов. Показатель максимального крутящего момента - 368 Нм. В помощь «атмосфернику» 8-ступенчатый «автомат» Aisin AWF8F45. Разгон до 100 км/ч для такого мотора суть 7 секунд с места. Потолок динамических возможностей – более 220 км/ч.

При «мужском» объеме двигателя 2-тонный «Кадиллак» радует совсем не звериным «аппетитом» - что-то в пределах 10,6 л/100 км (смешанный цикл). Агрегат наделен возможностью отключать пару цилиндров, когда от него не требуют рекордов. Почувствовала, скажем, электроника Active Fuel Management, что мощь и тяга в данный конкретный момент неуместны – и тут же «вывела из строя лишние «горшки».

У Volvo XC60 моторов несколько, и все они — 2-литровые «четвёрки» серии Drive-E. Парочка дизелей располагает мощностью 190 (D4: 5,4 л/100 км пути) и 235 л.с. (D5: 5,6 л/100 км). Бензиновые версии будут помощнее – T5 (249 л.с.), T6 (320 л.с.).

Понятно, что соотносить единственный «кадиллаковский» 314-сильный мотор следует исключительно с топовым шведским T6. Благодаря сочетанию турбины с приводным компрессором, мощность скандинавского Drive-E доведена до 320 л.с. Они достигаются при 5700 об/мин, в свою очередь потолок момента в 400 Нм - при 2200-5400 об/мин.

В интерьере XT5 разглядываются нотки роскоши CT6, и это неплохо. Кругом дорогие пластики, натуральная кожа, вставки из дерева и алюминия. Хороши передние кресла с ярко выраженным профилем, подогревом и электрорегулировками. Сзади трехместный диван, способный изменять угол наклона спинки и двигаться вперед-назад.

 
6
фото
  

Cadillac XT5
Выпускается с 2016 г.
Новый от 2 990 000 до 3 990 000 Р
Лаконична комбинация приборов с аналоговой оцифровкой и цветным «табло». У информационно-развлекательной системы крупный экран, а красиво сгруппированный блок климатической системы имеет сенсорное управление. Ну и, конечно же, основная фишка XT5 – потоковое видео в салонном зеркальце.

Cadillac заявляет о 300-процентном увеличении угла обзора в сравнении с традиционным зеркалом. При этом родная дорожная грязь «глазкам» системы нипочем – к ним приставлен специальный омыватель, в случае чего «вылечит глаукому».

Базовый XT5 стоит 2 990 000 рублей, но покупатели предпочитают версии побогаче, типа Premium за 3 490 000 рублей. Здесь доступны: адаптивное шасси, колеса R20, 3-зонный климат, вентиляция передних сидений и подогрев задних сидений, акустика Bose с 14-ю динамиками, дистанционный запуск двигателя, светодиодная подсветка дверных ручек, дополнительная фоновая подсветка интерьера, а также пакет «Осведомленный водитель» с рядом полезных опций. Всего у XT5 четыре уровня комплектации.

Volvo XC60
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 925 000 до 3 584 000 Р
Отзывов: 6
В салоне Vonvo XC60 холоднее. В смысле интуитивно.  Здесь практически так же, как внутри XC90. В центре внимания - 9-дюймовый экран мультимедийного комплекса, в который «запихана» масса функций. Чуть ниже, на центральной консоли - «пульт» управления аудиосистемой. У мультифункционального руля – трехспицевое «нутро».

Сквозь руль просматривается «рисованная» комбинация приборов с 12,3-дюймовым дисплеем. Но это в хорошей комплектации; в «базе», как водится, простые аналоговые циферблаты и скромное по размерам цветное табло. Соотносимая с «Кадиллаком» 320-сильная комплектация T6 AWD Drive-E предлагается от 3 285 000 рублей. Версии поскромнее – дешевле: 2 985 000 – 3 244 000 рублей.

По умолчанию «Вольво» комплектуется 6-ю подушками безопасности, круиз-контролем, датчиками дождя, задним парктроником, ESP, ABS, EBD, двухзонным климат-контролем, информационно-развлекательной системой с 9-дюймовым дисплеем и 10-ю громкоговорителями, колесами R18 и пр.

Иван Братуха
Купить авто Кадиллак, Вольво ХТ5, ХС60
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Volvo XC60
Мы с другом одновременно решили покупать машины. Он купил тойота прадо, а я вольво хс60. Машины стоили приблизительно одинаково, соответственно по характеристикам они тоже должны были быть примерно равны. Я объездил на сегодняшний день на вольво уже больше двух лет и пока тьфу-тьфу под капот кардинально ...
Егор
Выжимаю сцепление не включается передача
| Кому: Иван Тереков Однозначно нужно разбирать коробку. Я на сто процентов уверен, что проблема именно в ней. Но хочу сразу предупредить. Разобрать коробку просто, но вот собрать ее сложнее. Я один раз разобрал, и все стало. Приглашал мастера домой, он мне все собирал обратно. Поэтому если в своих силах ...
Николай Родионов
Что нужно иметь в авто, для путешествия на дальнее расстояние
Обязательно возьмите с собой навигатор, а еще лучше дополнительно бумажную карту на всякий случай. Само собой должна в машине быть аптечка, запаска автомобильная и насос, а также домкрат. Да и вообще побольше инструментов, а еще мощный фонарик. Советую прихватить с собой лопату - она меня не раз выручала ...
Руслан
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Volvo Автомудрость Volvo АвтоПитер Volvo Дизайн и тюнинг Volvo Новинки и концепт кары Volvo Новости и акции автосалонов Volvo Автосалоны и дилеры марки Volvo Аренда и прокат авто марки Volvo Автоклубы и форумы автозавчастей марки Volvo Автосервисы и магазины автозапчастей марки Volvo
Главные материалы
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Прорываемся на Mazda CX-5 через переметы и «лезвия» Байкала
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Cadillac XT5
Объявления о продаже Cadillac XT5
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 24 модели
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 5 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Оба относительно свежие продукты: «Кадиллак» на рынке что-то около года, обновившийся «Вольво» - с ноября 2017-го. «Живые» машины, включая тестовые экземпляры, у дилеров имеются, пул патриотичных покупателей более-менее сформирован. Все чинно и серьезно.{{params_57086}} Среднеразмерный Cadillac XT5, хоть и не любят об этом говорить в компании-производителе, по сути, пришел на смену хорошо известному у нас SRX. Первые официальные смотрины прошли в конце 2015 года в Дубае. В серию премиальный SUV пошел весной 2016-го, в Россию доехал, как всегда, с опозданием. Внешне «американец» хорош. Повторяться в который раз не станем, заметим лишь, что в облике и энергетика, и стиль, и, если хотите, благородство, которым он роднится с флагманским седаном CT6. Габаритные размеры: 4815x1903x1675 мм. Колесная база приличная - 2857 мм, а дорожный просвет - 180 мм.Дебют Volvo XC60 второго поколения прошел в марте прошлого года на Женевском мотор-шоу. Какого-то откровения автомобиль не вызвал, а все потому, что потребитель к тому времени уже «перегорел» старшим по ранжиру вседорожником XC90. Уж слишком откровенно «шестидесятый» перенял от флагмана его фирменные дизайнерские черты. Правда, к его чести, из-за чуть более скромных размеров выглядит более легким и стремительным. По размерам «швед» чуть скромнее «американца»: от бампера до бампера у него вмещаются 4668 мм. Ширина SUV - 1999 мм, а высота - 1658 мм. При этом расстояние между осями составляет 2865 мм, а клиренс - 216 мм.Схема «кадиллаковского» полного привода GKN, если так можно выразиться, особая. Американцы не бравируют ею, дескать, вывезет из любой грязи, нет. Они лишь подчеркивают, что детали 4x4 «оригинальные и дорогие». Фишка технологии в том, что в ней отсутствует дифференциал, но при этом есть передняя и задняя многодисковые муфты, управляющие вектором тяги. С их помощью можно передать все 100% мощности на ту или иную ось. При этом каждая из этих 2 муфт готова распределить крутящий момент между левым и правым боком автомобиля.{{gallery_1091}} XC60 базируется на укороченной платформе SPA с расположенным поперечно мотором и структурой кузова, в которой широко использованы высокопрочные стали. Базовая подвеска – двухрычажная сеперди и многорычажная с поперечной композитной рессорой сзади. За доплату можно получить пневматическое шасси и адаптивные амортизаторы. Полноприводная трансмиссия имеет в своем составе многодисковую муфту Haldex, которая отбирает до 50% крутящего момента на колеса задней оси, в зависимости от дорожных условий.{{params_58460}} У Cadillac XT5 всего один двигатель - 3,7-литровый 314-сильный V6, успевший отличиться в ТОП-10 лучших штатовских моторов. Показатель максимального крутящего момента - 368 Нм. В помощь «атмосфернику» 8-ступенчатый «автомат» Aisin AWF8F45. Разгон до 100 км/ч для такого мотора суть 7 секунд с места. Потолок динамических возможностей – более 220 км/ч. При «мужском» объеме двигателя 2-тонный «Кадиллак» радует совсем не звериным «аппетитом» - что-то в пределах 10,6 л/100 км (смешанный цикл). Агрегат наделен возможностью отключать пару цилиндров, когда от него не требуют рекордов. Почувствовала, скажем, электроника Active Fuel Management, что мощь и тяга в данный конкретный момент неуместны – и тут же «вывела из строя лишние «горшки». У Volvo XC60 моторов несколько, и все они — 2-литровые «четвёрки» серии Drive-E. Парочка дизелей располагает мощностью 190 (D4: 5,4 л/100 км пути) и 235 л.с. (D5: 5,6 л/100 км). Бензиновые версии будут помощнее – T5 (249 л.с.), T6 (320 л.с.). Понятно, что соотносить единственный «кадиллаковский» 314-сильный мотор следует исключительно с топовым шведским T6. Благодаря сочетанию турбины с приводным компрессором, мощность скандинавского Drive-E доведена до 320 л.с. Они достигаются при 5700 об/мин, в свою очередь потолок момента в 400 Нм - при 2200-5400 об/мин.В интерьере XT5 разглядываются нотки роскоши CT6, и это неплохо. Кругом дорогие пластики, натуральная кожа, вставки из дерева и алюминия. Хороши передние кресла с ярко выраженным профилем, подогревом и электрорегулировками. Сзади трехместный диван, способный изменять угол наклона спинки и двигаться вперед-назад.{{gallery_1092}} {{model_6311}} Лаконична комбинация приборов с аналоговой оцифровкой и цветным «табло». У информационно-развлекательной системы крупный экран, а красиво сгруппированный блок климатической системы имеет сенсорное управление. Ну и, конечно же, основная фишка XT5 – потоковое видео в салонном зеркальце. Cadillac заявляет о 300-процентном увеличении угла обзора в сравнении с традиционным зеркалом. При этом родная дорожная грязь «глазкам» системы нипочем – к ним приставлен специальный омыватель, в случае чего «вылечит глаукому».Базовый XT5 стоит 2 990 000 рублей, но покупатели предпочитают версии побогаче, типа Premium за 3 490 000 рублей. Здесь доступны: адаптивное шасси, колеса R20, 3-зонный климат, вентиляция передних сидений и подогрев задних сидений, акустика Bose с 14-ю динамиками, дистанционный запуск двигателя, светодиодная подсветка дверных ручек, дополнительная фоновая подсветка интерьера, а также пакет «Осведомленный водитель» с рядом полезных опций. Всего у XT5 четыре уровня комплектации.{{model_1901}} В салоне Vonvo XC60 холоднее. В смысле интуитивно.  Здесь практически так же, как внутри XC90. В центре внимания - 9-дюймовый экран мультимедийного комплекса, в который «запихана» масса функций. Чуть ниже, на центральной консоли - «пульт» управления аудиосистемой. У мультифункционального руля – трехспицевое «нутро». Сквозь руль просматривается «рисованная» комбинация приборов с 12,3-дюймовым дисплеем. Но это в хорошей комплектации; в «базе», как водится, простые аналоговые циферблаты и скромное по размерам цветное табло. Соотносимая с «Кадиллаком» 320-сильная комплектация T6 AWD Drive-E предлагается от 3 285 000 рублей. Версии поскромнее – дешевле: 2 985 000 – 3 244 000 рублей.По умолчанию «Вольво» комплектуется 6-ю подушками безопасности, круиз-контролем, датчиками дождя, задним парктроником, ESP, ABS, EBD, двухзонным климат-контролем, информационно-развлекательной системой с 9-дюймовым дисплеем и 10-ю громкоговорителями, колесами R18 и пр.
2018-03-28
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Тамбов Волжский Нижнекамск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG