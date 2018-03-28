Cadillac XT5 против Volvo XC60: нетривиально!
Оба относительно свежие продукты: «Кадиллак» на рынке что-то около года, обновившийся «Вольво» - с ноября 2017-го. «Живые» машины, включая тестовые экземпляры, у дилеров имеются, пул патриотичных покупателей более-менее сформирован. Все чинно и серьезно.
|Cadillac XT5 Premium 3.6 AT 4x4
|3.6 л, 314 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|4815 x 1903 x 1675 мм
|полный
|АИ-95
|3 590 000 руб
|Все характеристики
Внешне «американец» хорош. Повторяться в который раз не станем, заметим лишь, что в облике и энергетика, и стиль, и, если хотите, благородство, которым он роднится с флагманским седаном CT6. Габаритные размеры: 4815x1903x1675 мм. Колесная база приличная - 2857 мм, а дорожный просвет - 180 мм.
Дебют Volvo XC60 второго поколения прошел в марте прошлого года на Женевском мотор-шоу. Какого-то откровения автомобиль не вызвал, а все потому, что потребитель к тому времени уже «перегорел» старшим по ранжиру вседорожником XC90. Уж слишком откровенно «шестидесятый» перенял от флагмана его фирменные дизайнерские черты. Правда, к его чести, из-за чуть более скромных размеров выглядит более легким и стремительным.
По размерам «швед» чуть скромнее «американца»: от бампера до бампера у него вмещаются 4668 мм. Ширина SUV - 1999 мм, а высота - 1658 мм. При этом расстояние между осями составляет 2865 мм, а клиренс - 216 мм.
Схема «кадиллаковского» полного привода GKN, если так можно выразиться, особая. Американцы не бравируют ею, дескать, вывезет из любой грязи, нет. Они лишь подчеркивают, что детали 4x4 «оригинальные и дорогие». Фишка технологии в том, что в ней отсутствует дифференциал, но при этом есть передняя и задняя многодисковые муфты, управляющие вектором тяги. С их помощью можно передать все 100% мощности на ту или иную ось. При этом каждая из этих 2 муфт готова распределить крутящий момент между левым и правым боком автомобиля.
|Volvo XC60 R-Design 2.0 AT 4x4
|2 л, 320 л.с
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|0-100 - 5.9 с, 230 км/ч
|4688 x 1999 x 1658 мм
|полный
|АИ-95, 7.7 л на 100 км
|3 485 000 руб
|Все характеристики
При «мужском» объеме двигателя 2-тонный «Кадиллак» радует совсем не звериным «аппетитом» - что-то в пределах 10,6 л/100 км (смешанный цикл). Агрегат наделен возможностью отключать пару цилиндров, когда от него не требуют рекордов. Почувствовала, скажем, электроника Active Fuel Management, что мощь и тяга в данный конкретный момент неуместны – и тут же «вывела из строя лишние «горшки».
У Volvo XC60 моторов несколько, и все они — 2-литровые «четвёрки» серии Drive-E. Парочка дизелей располагает мощностью 190 (D4: 5,4 л/100 км пути) и 235 л.с. (D5: 5,6 л/100 км). Бензиновые версии будут помощнее – T5 (249 л.с.), T6 (320 л.с.).
Понятно, что соотносить единственный «кадиллаковский» 314-сильный мотор следует исключительно с топовым шведским T6. Благодаря сочетанию турбины с приводным компрессором, мощность скандинавского Drive-E доведена до 320 л.с. Они достигаются при 5700 об/мин, в свою очередь потолок момента в 400 Нм - при 2200-5400 об/мин.
В интерьере XT5 разглядываются нотки роскоши CT6, и это неплохо. Кругом дорогие пластики, натуральная кожа, вставки из дерева и алюминия. Хороши передние кресла с ярко выраженным профилем, подогревом и электрорегулировками. Сзади трехместный диван, способный изменять угол наклона спинки и двигаться вперед-назад.
Cadillac заявляет о 300-процентном увеличении угла обзора в сравнении с традиционным зеркалом. При этом родная дорожная грязь «глазкам» системы нипочем – к ним приставлен специальный омыватель, в случае чего «вылечит глаукому».
Базовый XT5 стоит 2 990 000 рублей, но покупатели предпочитают версии побогаче, типа Premium за 3 490 000 рублей. Здесь доступны: адаптивное шасси, колеса R20, 3-зонный климат, вентиляция передних сидений и подогрев задних сидений, акустика Bose с 14-ю динамиками, дистанционный запуск двигателя, светодиодная подсветка дверных ручек, дополнительная фоновая подсветка интерьера, а также пакет «Осведомленный водитель» с рядом полезных опций. Всего у XT5 четыре уровня комплектации.
Сквозь руль просматривается «рисованная» комбинация приборов с 12,3-дюймовым дисплеем. Но это в хорошей комплектации; в «базе», как водится, простые аналоговые циферблаты и скромное по размерам цветное табло. Соотносимая с «Кадиллаком» 320-сильная комплектация T6 AWD Drive-E предлагается от 3 285 000 рублей. Версии поскромнее – дешевле: 2 985 000 – 3 244 000 рублей.
По умолчанию «Вольво» комплектуется 6-ю подушками безопасности, круиз-контролем, датчиками дождя, задним парктроником, ESP, ABS, EBD, двухзонным климат-контролем, информационно-развлекательной системой с 9-дюймовым дисплеем и 10-ю громкоговорителями, колесами R18 и пр.
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