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6 апреля 2021, 18:05

Chery Tiggo 7 Pro: что владельцы говорят о китайском кроссовере

Официальный старт продаж Chery Tiggo 7 Pro пришелся на 10 сентября прошлого года. Кроссовер представили в 3 комплектациях: Luxury, Elite и Prestige. На тот момент минимальная стоимость с учётом маркетинговых акций и программ составляла 1 319 900 рублей.
Фото: Chery
Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере

Фото: Chery

За истекшие 7 месяцев цена, естественно, выросла, и на середину весны 2021-го самая дешевая версия Chery Tiggo 7 Pro оценена в 1 399 900 рублей. Дорого для китайского автомобиля? Пожалуй. В том числе и по этой самой причине больших продаж SUV не наблюдается. Портал 110km.ru «прошерстил» Интернет и подслушал, что думают о «прошечке» первые покупатели.

Большой клиренс, туповатая мультимедиа, «шумящий» багажник

Пользователю с ником 20639061 (drom.ru) по душе гарантия от производителя - 150 тыс. км либо 5 лет. При этом, как говорит автовладелец, она распространяется и на турбину, и на ЛКП, и на кузов. Водителя радует клиренс - 190 мм. Передние двери, по его мнению, замечательно защищены резинкой в области порогов, а вот задние - нет, и зимой можно ожидать «кашу» в области порогов. Родной автозапуск работает при малой дистанции прямой видимости.

«Салон приятный, все мягкое, скрипов нет. Атмосферная подсветка приятная. MMC туповатая - есть задержка при нажатии, процессор явно можно было поставить помощнее. Сторонние приложения не установить, навигации родной нет. Есть возможность «зазеркалить» телефон через Android Auto или CarPlay, но все через кабель и «синий зуб», провод в этой системе напрягает».

Chery Tiggo 7Pro
От 1.5 л, 147 л.с
Новый от 1 279 900 до 1 879 900 Р

Багажник, по словам потребителя, достаточно большой, однако сиденья складываются с немаленькой ступенькой. «Шумка багажника отсутствует - под крышкой просто голый металл. А сколько обзоров было в прессе о «зашумленном» багажнике - это прямо-таки обман покупателей. Климат ведет себя зимой непредсказуемо, понять его логику в автоматическом режиме иногда сложно».

Пользователь также высказался относительно работы двигателя и вариатора: «Ну, тут на любителя. Режим экономии вообще непонятно зачем нужен, стартовой динамики в нем нет, явно не для города, либо для очень флегматичного водителя. В «спорте» интереснее все, но после 120 км/ч динамика уходит от слова «совсем». Впрочем, мне лично достаточно, трасса максимум в этих скоростях, дальше – страшнее. Расход такой: город - 11-12 л/100 км, в режиме постоянных пробок - 14 литров. Трасса - 7-9 литров, все зависит от манеры езды». Подвеска, по ощущениям водителя, валкая, отбой коротковат, но мелкие неровности «съедает» хорошо».

«Возможно, не очень хорошая шутка»

Виктор Колодяжный оказался не столь красноречив, его отзыв куда более короткий, зато он уточняет, что речь идет о 1,5-литровом бензиновом переднеприводном Tiggo 7 Pro, на вариаторе. 

Автор сразу дает конкретную потребительскую оценку, в которой выделяет следующие понравившиеся ему характеристики – «цена и комфорт». При этом уточняет, что автомобиль абсолютно новый, дескать, откуда еще взяться проблемам.

При этом за то малое время, что Chery находится в эксплуатации, Виктор отметил один неприятный для него момент: «Минус пока только один - отсутствие уплотнительной резинки на задних дверях. Ну, возможно, не очень хорошая шутка».

Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере

Фото: Chery

Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере
Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере
Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере
Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере
Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере
Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере
Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере
Chery Tiggo 7 Pro что владельцы говорят о китайском кроссовере

Самоклеющийся уплотнитель от КамАЗа

У Олега из Новосибирска точно такой же автомобиль. При этом сибиряку в нем «нравится буквально все. Сознательно пересадил жену со «Спортейджа» 1.6 турбо на этот автомобиль. Корея дышит в спину, и уже очень далеко».

Олег, по всей видимости, из тех, кто решает проблемы сподручными средствами, вот и предлагает лайфхак по указанному выше вопросу: «Проблема уплотнения задних дверей и капота лечится до смешного просто - это самоклеющийся уплотнитель от нашего родного КамАЗа (5320610714021). Может быть с натяжкой - это все же передний привод, но не критично».

Chery Tiggo 7Pro Prestige 1.5 CVT
1.5 л, 147 л.с
вариатор
0-100 - 9.7 с, 186 км/ч
4500 x 1842 x 1705 мм
передний
АИ-92, 8.2 л на 100 км
Все характеристики

«Поломок за полгода не было. Минусов не замечал»

Пользователь Костя приобрел Tiggo 7 Pro полгода назад, аккурат на старте продаж. Он единственный, кто всем доволен: «Оригинальный дизайн, хорошее качество сборки, современная мультимедийная система, большой дорожный просвет».

В кроссовере ему импонируют «хорошие ходовые качества, к тому же, он недорогой в эксплуатации. Поломок за минувшие полгода не было, за это время минусов не замечал».

«Блестит на пять, работает на два»

Упомянутому нами Виктору, с его «розовыми очками», можно было бы встретиться с глазу на глаз с владельцем 1,5-литрового переднеприводного Tiggo 7 Pro (комплектация Elite) по имени Сергей, у которого до этого был в распоряжении VW Passat. Тот бы рассказал много чего интересного.

По истине крик души: «Люди! Не водитесь на это китайское фуфло! Всё китайское «блестит» на 5, работает на 2 (в лучшем случае). Я сам насмотрелся роликов, как М....К рассказывал, что у него, мол, был и Honda CR-V, и Nissan X-Trail, но он выбрал Chery, потому что на те «бабок» не хватило. Писать долго не буду: займите, в кредит возьмите на ТЕ автомобили. Но это НЛО не покупайте. Если у тебя был «айфон», ты Xiaomi уже не купишь. А если купил, то будешь «петь как соловей», чтобы его продать»...

Вот, что рассказывает Сергей о своем Tiggo 7 Pro с пробегом 250 км: «Абсолютно бесполезный монитор - большой, не убирается (как на реплике), куча кнопок, которые дублируются в трех местах (для инопланетян). Подогрев сидений - только подушки, спинка не греется; прогрев авто - это прогрев двигателя, нет подогрева стекол и руля. Подогревы сидений и руля работают до тех пор, пока не загорится. Китайцы, поставьте термо-реле. Салон настолько маркий, что надо всё в пленку закатать (зачем так делали?). Пороги забрызгивает грязью. Электроника периодически не срабатывает - завод двигателя, багажник, зеркала».

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Не в восторге автовладелец и от работы двигателя. По его словам, мотор ревет так, будто под капотом не 1,5 литра, а все 3,7 литра. «При оборотах более 4, 000 воняет маслом. И это при пробеге всего 250 км»!

Справка 110km.ru

Габаритные размеры Chery Tiggo 7: 4500x1842x1746 мм. Величина колесной базы - 2670 мм, дорожный просвет - 196 мм. Снаряженная масса - от 1421 до 1482 кг в зависимости от модификации.

На российском рынке SUV представлен с безальтернативной рядной «четверкой» объемом 1,5 литра с турбонаддувом, распределенным впрыском, интегрированным в головку цилиндров выпускным коллектором, фазовращателями на обоих распредвалах и 16-клапанным ГРМ типа DOHC. Мощность мотора - 147 л.с. при 5500 об/мин, максимальный крутящий момент -  210 Нм при 1750-4000 об/мин. Разгон до 100 км/ч -  9,8 секунды, потолок скорости - 186 км/ч. «Аппетит» в смешанном цикле – 8,2 литра на «сотню» (АИ-92).

«По кругу» кроссовер обладает независимыми подвесками с гидравлическими амортизаторами, стальными пружинами и стабилизаторами поперечной устойчивости: спереди – классический McPherson, сзади – многорычажная конструкция. Рулевой комплекс - это реечный механизм и электроусилитель. Дисковые тормоза – на обеих осях (спереди – вентилируемые) плюс электронные ассистенты.

В базовой комплектации Elite обнаружим 2 подушки безопасности, 17-дюймовые легкосплавные колеса, кондиционер, ABS, ESP, мультимедиа с 10-дюймовым экраном, подогрев передних кресел, круиз-контроль, электропривод стояночного тормоза, бесключевой доступ и запуск мотора, камеру заднего вида, аудиосистему с 4 колонками, 7-дюймовый дисплей для управления «микроклиматом» и т.п.

Ориентировочная стоимость технического обслуживания у официального дилера: ТО1 – 8 100 рублей, ТО2 – 10 900 рублей, ТО3 – 8 600 рублей.

Упомянутые модели: Chery Tiggo 7Pro (от 1 479 000 Р)
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