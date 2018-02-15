15 февраля 2018, 17:56

Citroen рассказал все о новом Berlingo

Компания Citroen представила третье поколение фургонов Berlingo. Автомобиль стал просторнее и маневреннее, а на бортах появились защитные подушки Airbump. Новинку привезут в марте на мотор-шоу в Женеву, российские продажи начнутся во второй половине нынешнего года.
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  Citroen рассказал все о новом Berlingo Citroen Berlingo Citroen рассказал все о новом Berlingo Citroen Berlingo Citroen рассказал все о новом Berlingo Citroen Berlingo Citroen рассказал все о новом Berlingo Citroen Berlingo Citroen рассказал все о новом Berlingo Citroen Berlingo Citroen рассказал все о новом Berlingo
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Citroen Berlingo
Выпускается с 1996 г.
Новый от 896 000 до 1 230 000 Р
Отзывов: 6
Новый Berlingo построен на модифицированной платформе EMP2, которая лежит в основе большинства современных моделей концерна PSA: Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и 5008. Автомобиль доступен в двух модификациях – стандартной М и удлиненной на 35 сантиметров XL. Расстояние между осями составляет 2 780 мм и 2 970 мм, соответственно. Новый Berlingo получил модернизированный электронный усилитель руля, который уменьшил радиус разворота и сделал автомобиль более маневренным. 

При 5-местной конфигурации салона, багажник стандартной версии прибавил 100 литров по сравнению со вторым поколением и теперь равен 775 литрам. У версии XL багажное отделение еще внушительнее – 1 050 литров. А если сложить спинки пассажирских сидений, то можно перевозить длинномерный груз – длиной до 2,7 метра в стандартной версии и до 3,05 метра в длиннобазной. При необходимости в салон устанавливается третий ряд сидений. 

Моторная гамма новинки включает набор бензиновых и дизельных агрегатов. Бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра может выдавать 110 или 130 л.с., а 1,5-литровый дизель доступен в трех вариантах мощности: 75, 100 или 130 л.с. Базовая трансмиссия – 6-ступенчатая «механика». Покупатели более мощных версий могут выбрать 8-диапазонный «автомат».

В перечень оснащения вошли такие современные и полезные функции, как система слежения за состоянием водителя, система распознавания дорожных знаков, проекционный экран и беспроводная зарядка. Кроме того, в салоне есть 28 различных отсеков для мелочей, общим объемом 186 литров.
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Комментарии
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Отзывы по теме
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почему не заводится при минус 22 и выше
игорь
Citroen Berlingo Trek: продажи начались
Купил в Твери ситроен трек, высокий, багажник огромный, квадратный, салон вполне, если не считать автобусную посадку, просвет 220больше чем у некоторых паркетников плюс дифференциал тоже круто вытягивает из снега. Три дня горд не ехал, буксовал, откапывался, а он уверенно откатал без проблем. Жене нравиться ...
rumin4
Отзыв о Citroen Berlingo
| Кому: real Плюс у нее в цене, если бы не цена вы бы французов не брали. Разве не так? Уже не раз сталкивался с такой экономией и позицией "у многих людей такие машины, значит они нормальные, зачем переплачивать за немца или японца". И далее появляются такие вот отзывы. У меня есть живой пример. Человек ...
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Citroen рассказал все о новом Berlingo
{{model_243}}Новый Berlingo построен на модифицированной платформе EMP2, которая лежит в основе большинства современных моделей концерна PSA: Citroen C5 Aircross, Peugeot 3008 и 5008. Автомобиль доступен в двух модификациях – стандартной М и удлиненной на 35 сантиметров XL. Расстояние между осями составляет 2 780 мм и 2 970 мм, соответственно. Новый Berlingo получил модернизированный электронный усилитель руля, который уменьшил радиус разворота и сделал автомобиль более маневренным. При 5-местной конфигурации салона, багажник стандартной версии прибавил 100 литров по сравнению со вторым поколением и теперь равен 775 литрам. У версии XL багажное отделение еще внушительнее – 1 050 литров. А если сложить спинки пассажирских сидений, то можно перевозить длинномерный груз – длиной до 2,7 метра в стандартной версии и до 3,05 метра в длиннобазной. При необходимости в салон устанавливается третий ряд сидений. Моторная гамма новинки включает набор бензиновых и дизельных агрегатов. Бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра может выдавать 110 или 130 л.с., а 1,5-литровый дизель доступен в трех вариантах мощности: 75, 100 или 130 л.с. Базовая трансмиссия – 6-ступенчатая «механика». Покупатели более мощных версий могут выбрать 8-диапазонный «автомат».В перечень оснащения вошли такие современные и полезные функции, как система слежения за состоянием водителя, система распознавания дорожных знаков, проекционный экран и беспроводная зарядка. Кроме того, в салоне есть 28 различных отсеков для мелочей, общим объемом 186 литров.
2018-02-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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