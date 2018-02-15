15 февраля 2018, 17:56
Citroen рассказал все о новом Berlingo
Компания Citroen представила третье поколение фургонов Berlingo. Автомобиль стал просторнее и маневреннее, а на бортах появились защитные подушки Airbump. Новинку привезут в марте на мотор-шоу в Женеву, российские продажи начнутся во второй половине нынешнего года.
Citroen Berlingo
Выпускается с 1996 г.
Новый от 896 000 до 1 230 000 Р
Отзывов: 6
При 5-местной конфигурации салона, багажник стандартной версии прибавил 100 литров по сравнению со вторым поколением и теперь равен 775 литрам. У версии XL багажное отделение еще внушительнее – 1 050 литров. А если сложить спинки пассажирских сидений, то можно перевозить длинномерный груз – длиной до 2,7 метра в стандартной версии и до 3,05 метра в длиннобазной. При необходимости в салон устанавливается третий ряд сидений.
Моторная гамма новинки включает набор бензиновых и дизельных агрегатов. Бензиновый турбомотор объемом 1,2 литра может выдавать 110 или 130 л.с., а 1,5-литровый дизель доступен в трех вариантах мощности: 75, 100 или 130 л.с. Базовая трансмиссия – 6-ступенчатая «механика». Покупатели более мощных версий могут выбрать 8-диапазонный «автомат».
В перечень оснащения вошли такие современные и полезные функции, как система слежения за состоянием водителя, система распознавания дорожных знаков, проекционный экран и беспроводная зарядка. Кроме того, в салоне есть 28 различных отсеков для мелочей, общим объемом 186 литров.
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02.07.2017, 23:25
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почему не заводится при минус 22 и выше
Купил в Твери ситроен трек, высокий, багажник огромный, квадратный, салон вполне, если не считать автобусную посадку, просвет 220больше чем у некоторых паркетников плюс дифференциал тоже круто вытягивает из снега. Три дня горд не ехал, буксовал, откапывался, а он уверенно откатал без проблем. Жене нравиться ...
| Кому: real Плюс у нее в цене, если бы не цена вы бы французов не брали. Разве не так? Уже не раз сталкивался с такой экономией и позицией "у многих людей такие машины, значит они нормальные, зачем переплачивать за немца или японца". И далее появляются такие вот отзывы. У меня есть живой пример. Человек ...
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