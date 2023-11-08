Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов
По состоянию на начало 2023 года ассортимент моделей в салонах российских дилеров оказался на 132 позиции скромнее, чем годом ранее. По схеме параллельного импорта в нашу страну сейчас ввозят порядка 500 различных моделей, но это преимущественно штучные поставки в премиальном сегменте. Хорошим спросом пользуются «параллельные» Porsche, Lamborghini, Ferrari и Maybach. Переплачивать за некогда бюджетный седан никто не хочет. Менее состоятельные автомобилисты переориентируются на китайские модели или подыскивают приличный вариант на вторичном рынке.
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09.11.2023, 00:11
Невнимательная мать на Hyundai Solaris переехала своего 5-летнего сына
Жуткий случай произошел на днях в микрорайоне «Новая Боровая» Минской области. 36-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris не заметила, что ее 5-летний сын не успел забраться на заднее сиденье и тронулась с места. Камера во дворе дома запечатлела, как развивались события.Читать далее
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20.10.2023, 13:03
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05.10.2023, 15:51
Момент дорожной аварии с участием автомобиля ГИБДД попал на видео
Утром 5 октября в Пушкине произошла авария с участием полицейского седана Hyundai Solaris и автомобиля Mercedes. Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.Читать далее
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05.10.2023, 15:19
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Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении агрессивного водителя, который в августе прошлого года в ходе дорожного конфликта с женщиной побил ее автомобиль.Читать далее
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21.09.2023, 07:00
Где в России выгоднее купить 3-летний Kia Rio?
Много лет подряд Kia Rio удерживал в России титул бестселлера среди иномарок. Дилеры продавали по всей стране каждый месяц по 7 – 8 тысяч экземпляров. А в общем зачете семейство прочно обосновалось на третьем месте, уступая лишь отечественным Lada Granta и Vesta.Читать далее
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16.08.2023, 18:04
Россияне скупают подержанные автомобили: кто в лидерах?
В июле 2023 года в России было продано более 500 тысяч автомобилей с пробегом, что на 19% превышает показатели июля 2022 года. Всего же с января владельцев сменили 3,3 млн машин или на 26% больше, чем годом ранее.Читать далее
-
09.11.2023, 00:11
Невнимательная мать на Hyundai Solaris переехала своего 5-летнего сына
Жуткий случай произошел на днях в микрорайоне «Новая Боровая» Минской области. 36-летняя женщина за рулем Hyundai Solaris не заметила, что ее 5-летний сын не успел забраться на заднее сиденье и тронулась с места. Камера во дворе дома запечатлела, как развивались события.Читать далее
-
20.10.2023, 13:03
В тройном ДТП под Вырой погиб человек
Накануне вечером, 19 октября, на трассе Р-23 в Гатчинском районе Ленинградской области произошла смертельная авария с участием трех автомобилей: Hyundai Solaris, пожарной «ГАЗели» и большегруза Scania.Читать далее
-
05.10.2023, 15:51
Момент дорожной аварии с участием автомобиля ГИБДД попал на видео
Утром 5 октября в Пушкине произошла авария с участием полицейского седана Hyundai Solaris и автомобиля Mercedes. Момент столкновения попал на запись камеры видеонаблюдения.Читать далее
-
05.10.2023, 15:19
Суд вынес условный приговор агрессивному водителю и оштрафовал его на 92 тысячи рублей
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении агрессивного водителя, который в августе прошлого года в ходе дорожного конфликта с женщиной побил ее автомобиль.Читать далее
-
21.09.2023, 07:00
Где в России выгоднее купить 3-летний Kia Rio?
Много лет подряд Kia Rio удерживал в России титул бестселлера среди иномарок. Дилеры продавали по всей стране каждый месяц по 7 – 8 тысяч экземпляров. А в общем зачете семейство прочно обосновалось на третьем месте, уступая лишь отечественным Lada Granta и Vesta.Читать далее
-
16.08.2023, 18:04
Россияне скупают подержанные автомобили: кто в лидерах?
В июле 2023 года в России было продано более 500 тысяч автомобилей с пробегом, что на 19% превышает показатели июля 2022 года. Всего же с января владельцев сменили 3,3 млн машин или на 26% больше, чем годом ранее.Читать далее
- 848 000 РKIA Rio 2014 в Москве
- 2 345 000 РKIA Rio 2022 в Москве
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