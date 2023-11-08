Дилер рассказал, какие машины исчезли из российских автосалонов

Ранее мы писали Дилер рассказал, за какими китайскими автомобилями россияне выстраиваются в очереди После ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей выбор на рынке серьезно сократился ... Читать далее

На протяжении прошлого года дилеры распродавали складские запасы и восполняли нехватку иномарок европейских, американских, японских и корейских брендов с помощью параллельного импорта. Но выгодным оказалось возить лишь дорогие модели. Как рассказал «Российской газете» эксперт авторитейла Евгений Житнухин, сейчас в России образовался дефицит доступных иномарок, некогда возглавлявших рейтинги продаж. У дилеров больше нет ни Skoda Rapid, ни Hyundai Solaris, ни Kia Rio.

По состоянию на начало 2023 года ассортимент моделей в салонах российских дилеров оказался на 132 позиции скромнее, чем годом ранее. По схеме параллельного импорта в нашу страну сейчас ввозят порядка 500 различных моделей, но это преимущественно штучные поставки в премиальном сегменте. Хорошим спросом пользуются «параллельные» Porsche, Lamborghini, Ferrari и Maybach. Переплачивать за некогда бюджетный седан никто не хочет. Менее состоятельные автомобилисты переориентируются на китайские модели или подыскивают приличный вариант на вторичном рынке.

Упомянутые модели: Skoda Rapid (от 1 051 000 Р ) , Hyundai Solaris (от 569 900 Р ) , KIA Rio (от 601 900 Р )

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах