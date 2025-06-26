Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная
Некоторые эксперты указывают, что часть таких действий может быть продиктована стремлением к максимальной безопасности. Как отметил профессор Принстонского университета Алан Корнхаузер, автономные системы иногда ведут себя осторожнее человека, что может вызывать раздражение других участников движения. Например, снижение скорости ниже общего потока или долгое ожидание перед сложными маневрами. Однако, по его словам, это не оправдывает остановки посреди дороги или выезд на «встречку». По мнению эксперта, такие действия безусловно требуют доработки программного обеспечения и более точной настройки алгоритмов.
Напомним, в июне 2025 года Tesla запустила тестирование сервиса в Остине, предложив доступ по цене 4,20 доллара за поездку (порядка 330 рублей по курсу). Пока что роботакси работают в ограниченном районе города, избегая сложных перекрестков и плохих погодных условий. Между тем, конкуренты Tesla, такие как Waymo и Cruise, также сталкивались с трудностями на начальном этапе тестирования, но теперь демонстрируют высокую степень автономности. В отличие от них, Маск делает ставку на массовый запуск, несмотря на очевидные недостатки. Эксперты подчеркивают: если компания хочет выйти на рынок автономного такси, ей нужно серьезно доработать ПО, прежде чем масштабировать бизнес. Иначе вместо революции в сфере мобильности можно лишиться доверия клиентов.
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Представлена самая экстремальная Lada Niva: 280 сил и 350 мм клиренса
На старте международного ралли-марафона «Шелковый путь» 2025 года дебютировала новая версия отечественного внедорожника – Lada Niva Sport Turbo, подготовленная командой Lada Sport «Авто Финанс». Это самый мощный и проходимый автомобиль в истории серии, созданный по регламенту класса «Рейд Спорт». Читать далее
-
26.06.2025, 15:20
Koenigsegg представил новый 1600-сильный гиперкар. Весь тираж уже раскупили
Koenigsegg Sadair’s Spear – это новая версия флагманского гиперкара Jesko, созданная специально с прицелом на трек. Новинку назвали в честь лошади и представили в рамках частного мероприятия для постоянных клиентов. Машина получила улучшенную аэродинамику, облегченный кузов и спортивные компоненты подвески и тормозов. Читать далее
-
26.06.2025, 14:31
Quto назвал главные достоинства и недостатки автомобилей Solaris
С приходом на российский рынок бренда Solaris, под которым выпускают хорошо знакомые корейские модели, покупатели получили доступ к автомобилям, адаптированным под отечественные условия. Эти машины отличаются надежностью, практичностью и относительно невысокой ценой. Читать далее
-
26.06.2025, 10:52
Mercedes представил AMG GT XX: три мотора, звук как у V8 и рекордная аэродинамика
Mercedes представил первый автомобиль, созданный на новой высокопроизводительной платформе AMG.EA. Четырехдверный концепт AMG GT XX является предвестником двух будущих серийных спорткаров. Причем один из них предстанет в облике кроссовера, чтобы конкурировать с BMW XM.Читать далее
-
26.06.2025, 09:18
Названы главные конкуренты Lada Azimut. Список внушительный
На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) состоялась премьера нового кроссовера Lada Azimut, который должен занять нишу выше Vesta. По предварительным оценкам экспертов, его цена может приблизиться к 2,5 млн рублей. Это выводит Lada Azimut в сегмент, где давно обосновались десятки китайских кроссоверов, которые уже сейчас доминируют в этом ценовом диапазоне.Читать далее
-
26.06.2025, 08:58
Врачи начнут лишать прав: принят новый закон о запрете управления машиной из-за диагноза
Скоро российские врачи смогут передавать данные о заболеваниях, препятствующих управлению автомобилем, напрямую в ГИБДД. Соответствующие изменения в законы «О безопасности дорожного движения» и «О персональных данных» уже приняты Госдумой. Если в ходе осмотра или диспансеризации выявят противопоказания для управления автомобилем, водителя лишат прав.Читать далее
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