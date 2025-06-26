Первые клиенты пожаловались, что Tesla Robotaxi едет, как пьяная

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Панические видео первых пассажиров вызвали обеспокоенность у экспертов и регуляторов. Как отметил профессор компьютерной инженерии из Carnegie Mellon University Филип Купман в интервью Reuters , «слишком много видео с нестабильным поведением авто». Такие ошибки, как внезапное перестроение в левую полосу или выезд на «встречку» – очень тревожные сигналы. Равно как и случаи беспричинного экстренного торможения, когда вещи летают по салону, доказывают, что ИИ пока не всегда адекватно реагирует на дорожную обстановку.

Некоторые эксперты указывают, что часть таких действий может быть продиктована стремлением к максимальной безопасности. Как отметил профессор Принстонского университета Алан Корнхаузер, автономные системы иногда ведут себя осторожнее человека, что может вызывать раздражение других участников движения. Например, снижение скорости ниже общего потока или долгое ожидание перед сложными маневрами. Однако, по его словам, это не оправдывает остановки посреди дороги или выезд на «встречку». По мнению эксперта, такие действия безусловно требуют доработки программного обеспечения и более точной настройки алгоритмов.

Напомним, в июне 2025 года Tesla запустила тестирование сервиса в Остине, предложив доступ по цене 4,20 доллара за поездку (порядка 330 рублей по курсу). Пока что роботакси работают в ограниченном районе города, избегая сложных перекрестков и плохих погодных условий. Между тем, конкуренты Tesla, такие как Waymo и Cruise, также сталкивались с трудностями на начальном этапе тестирования, но теперь демонстрируют высокую степень автономности. В отличие от них, Маск делает ставку на массовый запуск, несмотря на очевидные недостатки. Эксперты подчеркивают: если компания хочет выйти на рынок автономного такси, ей нужно серьезно доработать ПО, прежде чем масштабировать бизнес. Иначе вместо революции в сфере мобильности можно лишиться доверия клиентов.

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