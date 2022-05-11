Легендарная немецкая марка DKW – логотип никого не напоминает?

Как она появилась на свет

Ещё в 1904-м некие Йорген Скафте Расмуссен и Карл Эрнст основали компанию с незамысловатым названием «Эрнст и Расмуссен». Предприниматели торговали, в основном, аксессуарами для паровых двигателей. Вскоре у них появился свой заводик, производящий всю ту же продукцию. Далее было объединение с другими бизнесменами, но продержался союз недолго, скоро компании «развелись».

Во время Первой мировой господа Расмуссен и Эрнст заключили с государством контракты на производство поставок военной продукции, в частности, запалов. Это оказалось прибыльным делом, и к концу 1915-го компания заметно расширилась.

А ещё через год Расмуссен решил попробовать создать свой паровой автомобиль, причём финансировали этот проект немецкие власти: видимо, машину тоже планировалось использовать в военных целях. Однако, с окончанием войны государство от дальнейшего участия в проекте отказалось, и в итоге машину делать не стали. Зато у Расмуссена осталась запатентованное название, под который паромобиль собирались выпускать: «DKW». Расшифровывалась эта аббревиатура очень просто: «Dampf Kraft Wagen», что в переводе с немецкого означает «Паровой автомобиль».

В 1921-м году предприниматель по каким-то соображениям решил попробовать выпустить вместо парового автомобиля… Велосипед, причём оснащённый маленьким (вспомогательным) моторчиком. Мотор этот был внутреннего сгорания и имел мощностью в одну лошадиную силу. Эксперимент оказался очень удачным: покупателям новинка понравилась.

От велосипеда с моторчиком оставался один шаг до настоящего мотоцикла. И шаг этот был сделан: в 1922-м появился первый мотоцикл, названный «Reichsfahrtmodell». Двигатель, правда, у этого транспорта был явно слабоват: мощность его составляла всего 1,5 «лошадки».

Успех на рынке и «маленькое чудо»

В 1925-м году появилась модель E 206. Она стала очень успешной. Вероятно, тут сыграл роль тот факт, что при нормальном качестве исполнения цена у мотоцикла была заметно ниже, чем у конкурентов.

Мотоциклы компании теперь выпускались именно под маркой «DKW». Причём владелец придумал той же аббревиатуре новую расшифровку: «Das Kleine Wunder», что означало «Маленькое чудо».

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Стоит также упомянуть, что в 38-м в производство пошла такая модель как DKW NZ 350, которая стала «прототипом» для массового советского Иж-350. Чертежи Ижевский машиностроительный завод получил в качестве репараций. Правда, максимальная скорость советской версии оказалась несколько ниже.

А как же автомобили?!

Мотоциклами делами не ограничилось. В 1928-м году DKW приступила к производству автомобилей. Интересно, что все машины марки оснащались двухтактными двигателями. Компания одной из первых в мире начала использовать в серийных авто передний привод.

Первые модели машин кузов имели деревянный, что для того времени было вполне нормальным. Более того, после Первой мировой в Германии начался дефицит металла, поэтому автомобили DKW получили в этом смысле определённое преимущество перед металлическими конкурентами: производство деревянных кузовов в таких условиях было гораздо менее затратным.

Новый союз

Несмотря на всех успехи, к концу двадцатых, из-за сложного положения экономики в целом, DKW вошла в знаменитый концерн Auto Union. В него также входили такие компании как Audi, Horch и Wanderer. Впрочем, фирменное название продукции сохранилось, и техника по-прежнему выпускалась под маркой DKW.

Послевоенная история

После Второй мировой заводы DKW оказались во вновь образованной ГДР и были национализированы. Но бренд продолжил своё существование в ФРГ. Сначала компания лишь поставляла кому-то запчасти, но вскоре под маркой DKW вновь начали производиться мотоциклы и автомобили. Более того, одна из спортивных моделей – DKW Monza – в пятидесятых годах установила несколько мировых рекордов скорости. Вообще в автоспорте, точнее в ралли, автомобили марки выступали весьма успешно.

Как бы там ни было, в 1966-м компания окончательно стала частью Volkswagen AG. Больше под маркой DKW техника не производилась.

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