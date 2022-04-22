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22 апреля 2022, 14:25

Мотоциклы «Индиан»: вначале были велосипеды

Знакомимся с историей великого бренда, созданного ещё в XIX веке. Марка переходила из рук в руки, переживала не лучшие времена, но осталась живой до сих пор. И не просто живой: мотоциклы «Индиан» любят и ценят во всём мире. Более того: это один из немногих брендов, который вполне можно назвать конкурентом самого Harley-Davidson!
Indian

В начале были велосипеды

В 1897-м году некий Джордж М. Хенди основал компанию под названием «Hendee Manufacturing Company». Мистер Хенди являлся бывшим велогонщиком, и компания эта занялась производством именно велосипедов. Вскоре для выпускаемых велосипедов придумали название «American Indian» – считалось, что такое имя увеличит узнаваемость марки на зарубежных рынках. Но очень быстро наименование сократилось до просто «Indian».

В 1900-м году инженер по имени Карл Оскар Хедстрём предложил Джорджу Хенди попробовать начать выпускать мотоциклы. Предложение предпринимателю понравилось, и уже через год появились опытные мотоциклы под названием «Indian Single». В них были использованы передовые для того времени решения, в частности, цепная передача крутящего момента к колесу. В 1902-м новые мотоциклы появились в продаже, а в 1903-м Карл Хестрём установил на «Индиане» новый рекорд скорости для мотоцикла: около 90 км/ч.

В следующем, 1904-м году, мотоцикл Indian впервые покрасили в красный. Именно красный цвет стал со временем «визитной карточкой» марки.

В 1905-м у Indian появился первый двухцилиндровый V-Twin. Объём его был равен 1000-и «кубиков». Правда, сначала такие движки ставили только на гоночные мотоциклы. Но через пару лет выпустили и серийный мотоцикл с «Твином».

Быстрый рост и новые рекорды

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«Индианы» пришлись покупателям по вкусу. Производство росло быстро и стабильно. В 1914-м, через 12 лет после появления компании на рынке, произвели 25 000 мотоциклов. На тот момент это был рекордный показатель.

Вообще в рекордах недостатка у «Индиана» не было. Так, например, в том же 14-м году знаменитый гонщик Эрвин Бейкер проехал на «Индиане» через всю страну – от Сан-Диего до Нью-Йорка – за рекордное тогда время: 11 дней, 12 часов и 10 минут.

Попытка расширения

Быстрый рост требовал расширения компании. Основатели марки пошли на такой шаг как расширенная эмиссия акций, но в результате получилось так, что фактический контроль над компанией был ими утрачен. Оскар Хёдстрем покинул Indian из-за разногласий с советом директоров. Джордж Хендри ушёл в отставку в 1916-м.

Во время Первой мировой основным покупателем «Индианов» стало государство. При этом, «обычные» продажи через дилеров снизились, и в итоге первенство по количеству мотоциклов Indian уступила «Харли-Дэвидсону». Впрочем, на качество продукции это не повлияло. Так, в 1919-м и 1922-м соответственно появились легендарные Scout и Chief. «Скаут» производился целых 30 лет, а «Шеф» – 31 год.

Первое банкротство

К концу двадцатых годов спрос на мотоциклы в США снизился. «Индианы» занимали достойную долю рынка, но продажи всех марок поползли вниз. Для улучшения финансового состояния Indian пыталась начать производить запчасти к автомобилям, но во время Великой депрессии всё-таки разорилась и была куплена Полом Дюпонтом – одним из владельцев химической компании DuPont. Производство мотоциклов под брендом «Индиан» продолжилось.

Ещё одна война

В 1940-м «Индиан» начала производить мотоциклы с большими крыльями-юбками, которые охватывали значительную часть колеса. Такой дизайн стал ещё одной «визитной карточкой» марки. В том же году началось производство военной модели мотоцикла. Однако, дядя Сэм предпочёл использовать «Харлеи». А вот в СССР «Индианы» поставлялись по ленд-лизу в довольно больших количествах.

Трудная судьба бренда

После Войны Пол Дюпонт решил не заниматься мотоциклами и продал компанию одному из промышленников. По каким-то причинам производство после этого сократилось, а потом остановилось. В 1953-м Indian снова стала банкротом.

А дальше было всякое. Права на марку выкупили и продавали под этим названием мотоциклы из Британии. Потом права продали снова, но купившая их компания своё существование через какое-то время прекратила. После этого под именитым брендом начали продавать итальянские мотоциклы, причём, скорее всего, имя просто присвоили никого ни о чём не спрашивая. Дальше марка была продана в очередной раз, но покупатель обанкротился. А последующие события представляли собой цепочку судебных разбирательств и перепродаж.

И что теперь?

В настоящий момент марка Indian принадлежит машиностроительной компании Polaris, известной, прежде всего, своими квадроциклами.

Под именем «Индиан» по-прежнему производятся мотоциклы. Более того: вполне возможно, что именно «Индианы» являются самыми известными и желанными мотоциклами в мире после Harley-Davidson.

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