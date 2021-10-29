До России добрался новый большой китайский кроссовер: подробности и цены
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
Фото: Chery
В моторной гамме изменений не произошло. Автомобиль оснащается 1,6-литровой «турбочетверкой» TGDI, которая выдает 186 л.с. и 275 Нм и работает в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями и полным приводом с многодисковой муфтой на задней оси. С места до «сотни» кроссовер разгоняется за 9,8 секунды. Максимальная скорость – 185 км/ч.
Покупатели могут выбирать из двух уровней оснащения: Luxury (от 2 699 900 рублей) и Flagship (от 2 899 900 рублей). Цены выросли, но и комплектации стали богаче. Уже в базе у Exeed TXL есть 6 подушек безопасности, кожаный салон, электропривод передних сидений, двухзонный климат-контроль, обогрев всех сидений, руля и лобового стекла, сервопривод пятой двери, светодиодные фары, камеры кругового обзора, парктроники спереди и сзади, датчики света и дождя, круиз-контроль, 18-дюймовые колеса и комплекс электронных ассистентов.
В топовой версии появляется панорамная крыша, вентиляция передних сидений, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе и распознавания дорожных знаков, аудиосистема Sony, многоцветная подсветка салона и 19-дюймовые колеса.
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