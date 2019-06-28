28 июня 2019, 15:50

Dodge выпустил «заряженный» Charger SRT Hellcat

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Седан Dodge Charger SRT Hellcat получил «горячую» версию под названием Widebody. Автомобиль отличается широкими кузовными панелями спереди и сзади, расширителями колесных арок, а также измененным задним спойлером и 20-дюймовыми колесными дисками нового дизайна.
Dodge выпустил заряженный Charger SRT Hellcat

Как говорят в компании, новинка стала самым быстрым седаном массового производства в мире. Обеспечивает такой статус 6,2-литровый компрессорный агрегат V8 с отдачей 717 л. с. и 881 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат».

С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется автомобилю за 3,6 секунды, а на преодоление дистанции в 402 метра у седана уходит всего 10,96 секунды. Максимальная скорость фиксируется на отметке 315 км/ч.

Разработчики также установили модернизированную подвеску с более жесткими пружинами, увеличенными стабилизаторами поперечной устойчивости и адаптивными амортизаторами Bilstein с тремя вариантами настроек.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Dodge Charger превращается в четырехдверное купе
Ну да, от прошлого масл-кара мало что осталось, только имя и пафос.
Василий
Над Dodge Charger Hellcat поработали тюнеры
Даже читать такие цифры мощности - дух захватывает! И внешне - красавец, стал еще более агрессивным и стильным. Но и цена впечатляет, хотя тут есть за что платить.
Жора
подвеска додж чарджер
где не дорого можно отремонтировать подвеску (купить и поменять все рычаги) и что делать с рулевой рейкой востанавливать или покупать новую и где
sergey007
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Dodge выпустил «заряженный» Charger SRT Hellcat
Как говорят в компании, новинка стала самым быстрым седаном массового производства в мире. Обеспечивает такой статус 6,2-литровый компрессорный агрегат V8 с отдачей 717 л. с. и 881 Нм крутящего момента. В качестве трансмиссии выступает 8-диапазонный «автомат».С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется автомобилю за 3,6 секунды, а на преодоление дистанции в 402 метра у седана уходит всего 10,96 секунды. Максимальная скорость фиксируется на отметке 315 км/ч.Разработчики также установили модернизированную подвеску с более жесткими пружинами, увеличенными стабилизаторами поперечной устойчивости и адаптивными амортизаторами Bilstein с тремя вариантами настроек.
2019-06-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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