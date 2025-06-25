Дилеры рассказали, почему китайские автомобили в России никогда не будут стоить дешево

Ранее мы писали Как Китай искусственно наращивает статистику через фиктивные продажи Журналисты Reuters рассказали о новом трюке китайских автопроизводителей: новые автомобили с конвейера сразу ... Читать далее

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Журналисты «Российской газеты» поговорили с представителями крупнейших отечественных дилерских холдингов и узнали, стоит ли нам опасаться повторения китайского сценария. По их мнению, из-за особенностей логистики, системы налогообложения и таможенных сборов китайские автомобили в РФ стоят в 1,5–2 раза дороже, чем на родине. Поэтому перенос китайской модели на российский рынок маловероятен.Директор по коммуникациям ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» Анна Уткина отметила, что разница в ценах объясняется различием в структуре ценообразования. В Китае более благоприятный экономический климат: массовое производство, государственная поддержка, низкие налоги и недорогая логистика. При экспорте машин в Россию их стоимость возрастает из-за утилизационного сбора, таможенных пошлин, НДС и страховых платежей. Например, автомобиль, который в Китае стоит 1,2 млн рублей, в России может стоить уже 2,5–3 млн. На итоговую доступность китайского автомобиля влияет также курс рубля и размер ключевой ставки ЦБ.

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Заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев подчеркнул, что в России каждый импортер из КНР самостоятельно определяет цену своих автомобилей, исходя из политики головного офиса и собственных финансовых возможностей. При этом он отметил, что российский рынок существует в условиях свободной конкуренции, и никакого ценового сговора между участниками нет. Большинство компаний работают с минимальной маржей, что делает проведение масштабных скидочных кампаний невозможным.Директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов добавил, что в Китае высокие объемы производства позволяют снижать себестоимость каждой единицы продукции. В России же ситуация иная: локализация пока не достигла уровня, необходимого для значительного удешевления автомобилей. Кроме того, в окончательную цену закладываются дополнительные сборы и пошлины. По его словам, российский авторынок объемом около миллиона автомобилей в год слишком мал для аналогичных «ценовых войн». Брендам приходится бороться за клиентов скидками в пределах 100–200 тысяч рублей, что не меняет общую картину рынка.