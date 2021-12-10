Два способа крепления детских кресел: что и как
Про категории автокресел можно посмотреть здесь: https://110km.ru/art/kakie-byvayut-detskie-avtokresla-vybiraem-pravilnoe-136925.html . Сейчас же разберёмся с креплением.
Есть два способа закрепить в автомобиле детское кресло.
Первый вариант – универсальный. Кресло маленького пассажира фиксируется на автомобильном сиденье с помощью штатных ремней безопасности. Ремни безопасности, в том числе сзади, давно есть на всех без исключения машинах. Даже в СССР ими оснащались все автомобили, начиная с далёкого 1990 года. Конструкция самих автокресел в большинстве случаев позволяет использовать этот способ.
Однако, этот вариант менее безопасен для ребёнка. Да и крепить кресло таким образом не очень удобно. Особенно это актуально в том случае, если его приходится часто снимать и ставить туда-сюда. Кроме того, можно закрепить кресло не совсем правильно, что плохо с точки зрения безопасности.
Второй вариант – использовать систему «Isofix». Начиная примерно с 2006 года ей оснащаются все автомобили, продающиеся в Европе (в США есть свой стандарт, суть которого примерно та же). Автомобильные сиденья и детские креста с такой системой имеют специальные крепления, подходящие друг к другу.
В России все новые автомобили тоже уже давно оборудованы Isofix. А вот сами детские кресла есть разные. Есть модели, которые этой системы креплений не имеют и могут лишь пристёгиваться ремнями. Кресла с Isofix стоят дороже, но здесь лучше переплатить. Кстати, большинство (или даже все) Isofix-кресла могут закрепляться и ремнями, например, при установке в старую машину.
Чтобы убедиться, что Isofix есть в вашей машине, нужно осмотреть заднее сиденье: там должны быть специальные «метки» (вы увидите их почти сразу), которыми обозначены места, оборудованные креплениями.
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