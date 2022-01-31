Экзаменаторы нашли новый повод считать экзамен по вождению несданным: ученик даже не успевает сесть за руль
Фото: dailymail.co.uk
Весь ужас ситуации заключается даже не в том, что девушке придется снова платить 64 фунта стерлингов (6 700 рублей в пересчете по курсу) за повторный экзамен. Из-за пандемии лист ожидания экзамена растянулся на несколько месяцев, и теперь возможность пересдать представится не раньше июня.
Как выяснили журналисты DailyMail, это далеко не первый подобный случай Британии. Один начинающий водитель провалил экзамен из-за грязного коврика, а другие потерпели неудачу из-за травинок на полу и волос на заднем сидении. При этом власти встали на сторону экзаменаторов: «Автомобили, используемые на экзаменах по вождению, должны пройти специальную очистку и дезинфекцию перед экзаменом, чтобы уменьшить вероятность заражения».
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