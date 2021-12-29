29 декабря 2021, 08:42
Если бы Bentley делала внедорожники 30 лет назад: они выглядели бы так
Еще несколько десятилетий назад невозможно было представить, что некоторые из самых престижных и эксклюзивных автопроизводителей в мире начнут осваивать сегмент SUV. Bentley Bentayga – один из таких дорогих и роскошных кроссоверов.
Дарья Климова Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Фото: carscoops.com
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Дизайнер снабдил лаконичный квадратный кузов классического британского внедорожника фирменной хромированной радиаторной решеткой Bentley и комплектом узнаваемой оптики. Завершают образ большие колеса с хромированными колпаками и хромированная отделка на боковых зеркалах, окантовке окон, патрубках выпускной системы и экспедиционном багажнике на крыше.
Упомянутые модели: Bentley Bentayga
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10 автомобилей с самыми массивными решетками радиатора
06.10.2021, 16:47
Bentley представила новую модель за 550 долларов
10.03.2021, 21:32
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