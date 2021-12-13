Эти новые американские машины могут вас разочаровать
Jeep Wrangler
Отличный внедорожник для тех, кто верит, что в 80-е мы достигли потолка в создании крутых внедорожников и лучше уже быть не может. У этой модели куча проблем: электроника, трансмиссия, подвеска.
Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye Widebody
Эта машина обладает самым длинным и нелепым названием, но при этом лишена ряда важных функций. У нее проблемы с рулевым управлением, подвеской, ходовыми качествами. И нет ни намека хоть на какую-то топливную экономичность. Подобный автомобиль по собственной воле способен купить лишь тот, кому явно нужно хоть чем-то компенсировать неудачи в личной жизни.
Ford Mustang Mach E
Этот автомобиль станет разочарованием для каждого фаната Mustang 60-х годов, потому что к ним он не имеет никакого отношения. Это кроссовер с полностью электрической силовой установкой, не имеющий ничего общего с классическим маслкаром. Если же особенности нейминга вас не тревожат, и вы понимаете, что перед вами просто добротный электромобиль нового поколения – машина может стать отличным выбором.
Cadillac Escalade
Он рекламируется как мощный и хорошо управляемый, однако в реальных условиях эта роскошь на колесах не более проворна, чем круизный лайнер в океане. Внедорожнику с аляповатым интерьером недостает утонченности и стиля. Так что обладатели этого автомобиля смогут похвастаться разве что крайне дорогой покупкой, но ни разу не шикарной машиной.
Chrysler 300
Устаревшая платформа и дизайн делают эту машину аутсайдером, не способным противостоять конкурентам на американском рынке. Когда дело доходит до сравнения с такими машинами, как Mercedes E Class, BMW 5-й серии и даже Kia Stinger, то Chrysler 300 терпит поражение. Все названные машины выделяются своей индивидуальностью и стилем. Все, кроме Chrysler.
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