Эту старую BMW тюнингуют уже 16 лет: взгляни, что стало с машиной (фото не для слабонервных)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Под капотом появился турбомотор мощностью порядка 500 л.с., а турбина и видимые части двигателя также покрылись позолотой. В общей сложности золота в этом BMW уже на 6 000 фунтов стерлингов (порядка 600 тысяч рублей в пересчете по курсу). Еще один интересный штрих – карманные хронометры на крышках масляной горловины, бачка охлаждающей жидкости и бензобака.
Останавливаться на достигнутом Колин Бейкер даже не думает. В ближайших планах – установить вторую «золотую» турбину и покрыть золотом каркас безопасности в салоне. В багажнике есть баллоны с закисью азота, но их еще предстоит подключить к системе.
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