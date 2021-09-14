Умелец собрал эксклюзивный универсал BMW M3 из четырех угнанных машин (кончилось все плохо)
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Фото: autoevolution.com
Полицейские конфисковали автомобиль и сообщили, что подобные самоделки небезопасны ни для самого водителя, ни для окружающих. Автомобиль приговорили к уничтожению, и BMW отправился в измельчитель. Душераздирающее видео полицейские опубликовали в Facebook. Некоторые пользователи писали в комментариях, что машину следовало разобрать и по частям продать на аукционе. Другие полностью поддержали решение полиции, которое должно послужить наглядным уроком для всех.
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