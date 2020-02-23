23 февраля 2020, 06:13
Honda скорректировала цены
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Фото: Honda
Российские дилеры Honda изменили прайс-листы на обе модели, предлагаемые в нашей стране. Кроссовер CR-V подорожал во всех комплектациях, а Pilot – только в двух. Его базовая версия стала дешевле.
Фото: Honda
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Ближе к концу февраля во всех комплектациях подорожал кроссовер CR-V. Прибавка составила от 23 000 до 28 000 рублей. К слову, это первое повышение цен с февраля прошлого года. Базовый Honda CR-V со 150-сильным мотором в комплектации Elegance стоит от 2 157 900 рублей. В аналогичном оснащении, но с 186-сильным двигателем – минимум 2 434 900 рублей. За топовый кроссовер в комплектации Prestige придется отдать не менее 2 717 900 рублей.
Продажи Honda в России стремительно падают. В 2019 году дилерам марки удалось реализовать лишь 1 836 автомобилей или на 64% меньше, чем в 2018-м. По итогам января 2020 года падение составило 34%. Было продано 107 кроссоверов, из которых 96 единиц пришлось на CR-V.
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