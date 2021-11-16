Hyundai Creta без дефицита за 3 000 рублей в день
В настоящее время в сервисе Hyundai Mobility предлагаются кроссоверы Hyundai Creta второго поколения с топовым мотором на 150 сил и 6-диапазонным «автоматом» в двух комплектациях на выбор: Lifestyle с пакетом Premium music (передний или полный привод) или Prestige (только полный привод). Цвет кузова – черный или белый.
Размер фиксированного ежемесячного платежа зависит от комплектации автомобиля, срока аренды и предполагаемого пробега. Например, если оформить подписку на год и проезжать в месяц не более 1 000 километров, платить придется минимум по 31 900 рублей (комплектация Lifestyle). Кроссовер в более дорогой комплектации Prestige с лимитом по пробегу 2 500 километров в месяц обойдется уже в 40 900 рублей в месяц. Но подписку можно оформить даже на один день, цены начинаются от 3 000 рублей (пробег – до 500 километров).
В Hyundai Mobility можно также оформить подписку на кроссоверы Tucson, Santa Fe и Palisade в комплектациях, ранее не представленных в сервисе. Tucson теперь предлагается арендовать в версии Lifestyle с пакетом безопасности Smart Sense, Santa Fe и Palisade стали доступны в исполнении Prestige. Сервис работает в основных крупных российских городах: в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи, Симферополе, Самаре, Новосибирске, Калининграде, Екатеринбурге, Уфе, Воронеже, Челябинске, Красноярске, Перми и Омске.
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