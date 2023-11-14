5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Четвертую строчку занимает китайский Changan CS35 Plus (157%). Третью – Renault Duster (157,4%). На втором месте вновь «китаец» – Chery Tiggo 4 (158,8%). А возглавляет рейтинг некогда бестселлер российского сегмента SUV, корейской кроссовер Hyundai Creta (159,1%), который сохраняет популярность и по сей день, несмотря на возраст и трудности с оригинальными запчастями.
Главная причина столь высокой остаточной стоимости 4-летних кроссоверов заключается в стремительном росте цен, который особенно ускорился, начиная с 2022 года. Сегодня практически большинство моделей стоят на вторичном рынке дороже, чем были куплены изначально четыре года назад.
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-
07.11.2023, 00:11
Toyota выпустила 300 миллионов автомобилей за 88 лет
Компания Toyota была основана в 1926 году, но на первых порах занималась производством ткацких станков. В августе 1935 года с конвейера сошел первый автомобиль, разработанный подразделением Toyoda Automatic Loom Works.Читать далее
-
03.11.2023, 08:05
Toyota отзывает более 2 млн кроссоверов RAV4 прошлого поколения из-за риска пожара (на крутых поворотах срывает аккумулятор)
Компания Toyota объявила масштабный отзыв кроссоверов Toyota RAV4, сошедших с конвейера в 2013 – 2018 годах, хотя надежного решения проблемы с аккумулятором пока нет.Читать далее
-
17.10.2023, 08:51
Toyota Motor остановила 10 сборочных линий из-за взрыва и сбоя в поставках комплектующих
Во вторник, 17 октября, концерн Toyota Motor временно приостановит 10 сборочных линий на 6 заводах в Японии из-за нехватки комплектующих. Причиной сбоя стал взрыв, произошедший накануне на производстве одного из поставщиков.Читать далее
-
17.10.2023, 07:44
5 человек погибли за сутки в двух авариях на трассе в Забайкалье
За минувшие сутки в Забайкалье произошло сразу два смертельных ДТП, которые унесли жизни пяти человек. Днем в лобовом столкновении в окрестностях города Могочи погибли трое, еще двое – ночью на трассе Чита – Хабаровск.Читать далее
-
16.10.2023, 15:43
Дилер рассказал, за какими китайскими автомобилями россияне выстраиваются в очереди
После ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей выбор на рынке серьезно сократился. Автолюбители или решаются купить машину без заводской гарантии, ввезенную по параллельному импорту, но чаще идут в официальный дилерский центр того или иного китайского бренда.Читать далее
-
15.10.2023, 15:42
Самые дешевые новые машины с «автоматом» в России в октябре 2023 года
Автоматические коробки передач постепенно завоевывают российский авторынок. Доля автомобилей с такой удобной в условиях плотного городского трафика опцией постепенно увеличивается. Однако стоят машины с «автоматом» заметно дороже версий с «механикой».Читать далее
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