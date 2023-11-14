5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене

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Эксперты «Автостата» выбрали пять 4-летних кроссоверов, которые могут похвастаться лучшей остаточной стоимостью по итогам третьего квартала 2023 года. Интересно, что в список попали и две модели китайских брендов. Пятое место досталось японской Toyota RAV4 с результатом 150,9%. Другими словами, сейчас владелец может продать свой автомобиль в 1,5 раза дороже, чем он купил его новым 4 года назад – в третьем квартале 2019 года.

Четвертую строчку занимает китайский Changan CS35 Plus (157%). Третью – Renault Duster (157,4%). На втором месте вновь «китаец» – Chery Tiggo 4 (158,8%). А возглавляет рейтинг некогда бестселлер российского сегмента SUV, корейской кроссовер Hyundai Creta (159,1%), который сохраняет популярность и по сей день, несмотря на возраст и трудности с оригинальными запчастями.

Фото: Hyundai

Главная причина столь высокой остаточной стоимости 4-летних кроссоверов заключается в стремительном росте цен, который особенно ускорился, начиная с 2022 года. Сегодня практически большинство моделей стоят на вторичном рынке дороже, чем были куплены изначально четыре года назад.

Фото: Автостат

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