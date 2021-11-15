Nissan рассказал, как получить автомобиль без очередей и не переплачивать за допы
Фото: Nissan
На первом этапе по подписке доступны два кроссовера Nissan: Qashqai и X-Trail. Стоимость аренды зависит от годового пробега и комплектации. С минимальным пробегом на уровне 20 тысяч километров в год клиент должен будет платить за Qashqai 42 050 рублей в месяц, а за X-Trail – 46 300 рублей. Пока программа Nissan Drive доступна только жителям Москвы и Подмосковья, а также Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В дальнейшем компания планирует запустить ее по всей России.
Базовый платеж включает в себя страхование КАСКО и ОСАГО, доставку автомобиля клиенту, плановое техническое обслуживание и сезонный шиномонтаж с доставкой транспортного средства, а также предоставление подменного автомобиля в случае ДТП. Клиент может дистанционно оформить подписку на Nissan Qashqai или Nissan X-Trail, выбрав на сайте модель, цвет, комплектацию, ограничение по пробегу (20, 25 или 30 тысяч километров), и согласовать время и место получения автомобиля. По завершении контракта автомобиль можно вернуть, либо обменять на новый.
- 1 065 000 РNissan X-Trail 2012 в Москве
- 989 000 РNissan Qashqai 2011 в Москве
- 830 000 РNissan X-Trail 2014 в Москве
- 679 000 РNissan Qashqai 2009 в Москве
- 2 129 000 РNissan Qashqai 2020 в Москве
- 1 538 000 РNissan X-Trail 2016 в Москве
- 1 655 000 РNissan Qashqai 2018 в Москве
- 560 000 РNissan X-Trail 2005 в Москве
- 2 040 000 РNissan Qashqai 2018 в Москве
- 1 987 000 РNissan X-Trail 2018 в Москве
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