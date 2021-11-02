Инструкторы автошкол рассказали, кто виноват в плохой подготовке молодых водителей
Сотрудники одной из британских автошкол даже составили список самых вредных привычек, перенятых у родителей. Первое место заняла «привычка» не пользоваться указателями поворота и не смотреть в зеркала перед совершением маневра. Второе место досталось неверному положению рук на руле, управлению одной рукой или скрещиванию рук при повороте руля. Далее идут агрессивные разгоны и торможения, несоблюдение дистанции и превышение скорости.
Автоинструкторы убедительно просят всех родителей при детях вести себя за рулем максимально корректно, всегда пристегиваться и уважительно относиться с другим участникам дорожного движения. Кроме того, они настаивают, что родители должны учить своих детей водить автомобиль только параллельно с занятиями в автошколе, но не до них.
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