27 августа 2021, 00:01
Изобретатель необычных велосипедов перевел «Жигули» на педальную тягу (видео)
Нынешним летом на улицы Санкт-Петербурга выехали необычные желтые «Жигули». Во-первых, это кабриолет, а во-вторых – вместо мотора у машины велосипедные педали. Мощность такого транспортного средства – максимум две человеческие силы.
Дарья Климова Фото: youtube.com / МИР24
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Но Игорь не планирует останавливаться и разрабатывает новый проект педального водного транспорта. Он уже скрестил байдарку и велосипед. Взял лодку для академической гребли, установил на ней руль и педали, пишет «Комсомольская правда». Такой водный велосипед может разогнаться до 10 км/ч. К следующему сезону аппарат получит очередную порцию улучшений, которая должна помочь ему эффективнее бороться с водорослями, наматывающимися на гребной винт.
Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2107
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