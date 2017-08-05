5 августа 2017, 22:41

Как действовать при падении автомобиля в воду

Сразу скажем: пускай такое «счастье» обойдет всех нас стороной. Без подобных проблем жить куда как проще. И тем не менее, вооружиться необходимыми знаниями (на всякий пожарный) будет не бесполезно.
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Как действовать при падении автомобиля в воду

При падении в воду автомобиль может держаться на плаву некоторое время - достаточное для того, чтобы его покинуть. Выбираться следует через открытое окно, так как при открывании двери автомобиль резко начнет тонуть.

При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится несколько минут. Желательно включить фары, чтобы потом авто было легче искать. Обязательно самым активным образом провентилировать легкие - глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок». Пока есть считанные секунды, следует избавиться от лишней одежды, захватить документы,  деньги и другое что-то важное (если таковое имеется).

Выбираться из тонущего автомобиля через дверь или окно при заполнении ТС водой надо наполовину, иначе помешает поток воды, проникающей в салон. При необходимости придется разбить лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу авто, а затем резко плывите вверх.

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В целом, говоря о ДТП, необходимо отметить, что около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями Правил дорожного движения. При этом особенность таких ДТП состоит в том, что 80% раненых погибает в первые 3 часа из-за обильных кровопотерь. Как действовать при неизбежности столкновения?

Эксперты призывают сохранять самообладание – это позволит управлять автомобилем до последней возможности. Следует до предела напрячь все мышцы, не расслабляться до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля. Полезно будет помнить о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности удара защитите голову.

Если автомобиль идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч, и Вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке. Сидя на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись на кресле. Находясь на заднем диване, постарайтесь упасть на пол. Если рядом ребенок, накройте его собой.

После того, как ДТП, увы, произошло, надо определиться, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, необходимо покинуть салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из ТС, отойдите от него как можно дальше, ведь возможность взрыва никто не отменял.

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Как действовать при падении автомобиля в воду
При падении в воду автомобиль может держаться на плаву некоторое время - достаточное для того, чтобы его покинуть. Выбираться следует через открытое окно, так как при открывании двери автомобиль резко начнет тонуть. При погружении на дно с закрытыми окнами и дверьми воздух в салоне автомобиля держится несколько минут. Желательно включить фары, чтобы потом авто было легче искать. Обязательно самым активным образом провентилировать легкие - глубокие вдохи и выдохи позволяют наполнить кровь кислородом «впрок». Пока есть считанные секунды, следует избавиться от лишней одежды, захватить документы,  деньги и другое что-то важное (если таковое имеется). Выбираться из тонущего автомобиля через дверь или окно при заполнении ТС водой надо наполовину, иначе помешает поток воды, проникающей в салон. При необходимости придется разбить лобовое стекло тяжелыми подручными предметами. Протиснитесь наружу, взявшись руками за крышу авто, а затем резко плывите вверх. {{material_120196}} В целом, говоря о ДТП, необходимо отметить, что около 75% всех аварий на автомобильном транспорте происходит из-за нарушения водителями Правил дорожного движения. При этом особенность таких ДТП состоит в том, что 80% раненых погибает в первые 3 часа из-за обильных кровопотерь. Как действовать при неизбежности столкновения?Эксперты призывают сохранять самообладание – это позволит управлять автомобилем до последней возможности. Следует до предела напрячь все мышцы, не расслабляться до полной остановки. Сделайте все, чтобы уйти от встречного удара: кювет, забор, кустарник, даже дерево лучше идущего на Вас автомобиля. Полезно будет помнить о том, что при столкновении с неподвижным предметом удар левым или правым крылом хуже, чем всем бампером. При неизбежности удара защитите голову. Если автомобиль идет на малой скорости, вдавитесь в сиденье спиной, и, напрягая все мышцы, упритесь руками в рулевое колесо. Если же скорость превышает 60 км/ч, и Вы не пристегнуты ремнем безопасности, прижмитесь грудью к рулевой колонке. Сидя на переднем месте пассажира, закройте голову руками и завалитесь на бок, распростершись на кресле. Находясь на заднем диване, постарайтесь упасть на пол. Если рядом ребенок, накройте его собой.После того, как ДТП, увы, произошло, надо определиться, в каком месте автомобиля, и в каком положении Вы находитесь, не горит ли автомобиль и не подтекает ли бензин (особенно при опрокидывании). Если двери заклинены, необходимо покинуть салон автомобиля через окна, открыв их или разбив тяжелыми подручными предметами. Выбравшись из ТС, отойдите от него как можно дальше, ведь возможность взрыва никто не отменял.
2017-08-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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