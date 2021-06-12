Как купить недорогой автомобиль: советы эксперта и ТОП-5 моделей
Второй момент – техническое обслуживание. Здесь надо уточнить сервисный интервал и ориентировочную стоимость стандартного ТО, если машина на гарантии и обслуживать ее планируется у официального дилера. Покупателям подержанных машин стоит заранее поинтересоваться слабыми местами конкретной модели, стоимостью ремонта и доступностью запчастей. Например, если завод-изготовитель находится на территории нашей страны, как у ряда моделей Volkswagen или Skoda, то запчасти будут стоить значительно дешевле и их не придется ждать по несколько месяцев.
Понятно, что чем дороже и крупнее автомобиль, тем дороже будет обходиться его эксплуатация. Самыми экономичными считаются машины сегментов А и В. Их стоимость сейчас варьируется от 550 тысяч до 1,3 млн рублей в зависимости от пробега, модели и комплектации. В ТОП-5 самых популярных, недорогих и надежных машин входят Renault Logan, Kia Rio, Volkswagen Polo, Skoda Rapid и, конечно, отечественная Lada Granta, неизменно занимающая первые места в рейтингах продаж.
- 190 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 195 000 РRenault Logan 2020 в Москве
- 270 000 РVolkswagen Polo 2019 в Москве
- 510 000 РRenault Logan 2013 в Москве
- 750 000 РKIA Rio 2020 в Москве
- 150 000 РKIA Rio 2003 в Москве
- 440 000 РSkoda Rapid 2018 в Москве
- 549 000 РVolkswagen Polo 2011 в Москве
- 430 000 РKIA Rio 2017 в Москве
- 1 045 000 РKIA Rio 2019 в Москве
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