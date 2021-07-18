Как может выглядеть обновлённый Mercedes-Benz GLE: первые рендерные изображения
Фото: kolesa.ru
Издание Колёса.ру выпустило рендерные изображения рестайлингового Mercedes-Benz GLE. Автомобиль в камуфляже был замечен фотошпионами в конце июня 2021 года.
Mercedes-Benz GLE является наследником кроссовера М-класса 2011 года. Модель появилась в линейке немецкого бренда в 2015 году. По состоянию на июль 2021 года компания продает GLE второго поколения, которое было представлено в 2018 году. И вот, спустя три года, фотошпионы обнаружили на дорогах тестовые образцы обновлённого кроссовера.
Согласно полученным снимкам видно, что в новой версии кроссовер получит иное оформление передней части, а именно на бампере появятся декоративные вставки. Фары автопроизводитель предпочел крыть пленкой, это дает основание предполагать, что новинка получит головную оптику в стиле других последних моделей немецкого бренда. Задняя оптика также скрыта под камуфляжем.
Рестайлинговая версия GLE создана на модульной платформе MHA (Modular High Architecture), на которой построен флагманский кроссовер GLS и легковые модели С-, Е- и S-классов. Информации о моторной гамме и технических характеристиках пока нет.
Премьера обновлённого Mercedes-Benz GLE ожидается в 2022 году. В России у дилеров Mercedes-Benz можно купить GLE текущего поколения, цены начинаются от 6 100 000 рублей, столько стоит дизельная версия. С бензиновым мотором цена на модель стартует от 8 400 000 рублей.
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