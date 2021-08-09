Как получить права категории «D»: процесс обучения и стоимость
Права категории «Д» позволяют водить автобусы с 8 и более сидячими местами без учета водительского кресла, и сцепленные с прицепом не тяжелее 750 кг. Рассказываем об обучении на категорию «Д», требованиях к водителю и стоимости обучения.
Требования к водителю для обучения на категорию «Д»
Категория «D» водительских прав доступна для получения лицам в возрасте от 21 года. Если лицо призвано к военной службе, разрешается получить права категории «Д» в 19 лет, но водить будет можно только транспорт вооруженных сил (пока не исполнится 21 год).
Кроме того, у водителя не должно быть медицинских противопоказаний к вождению транспорта данной категории.
Как получить категорию «Д»
Чтобы получить данную категорию, водитель должен:
- обзавестись медсправкой, позволяющей водить транспорт этой разновидности;
- записаться на обучение в автошколу;
- собрать необходимую документацию;
- обучиться теоретическим и практическим навыкам;
- сдать внутренний экзамен по теории и практике в автошколе, а затем в автоинспекции;
- получить прав категории «Д» после успешной сдачи экзаменов.
В 2021 году экстерн отменен, но закон не запрещает пройти обучение по теории в автошколе дистанционно. Практические занятия могут проходить по удобному для ученика графику.
Документы для обучения на категорию «Д»
Пакет документов для получения прав категории «Д» должен состоять из:
- паспорта;
- удостоверения водителя (если оно ранее выдавалось);
- медсправки формы 003 – В/У;
- фотографий 3×4;
- военного билета (если мужчине нет 27 лет).
От иностранцев требуется предоставление:
- переведенного на русский язык паспорта и его оригинала;
- временной регистрации, вида на жительство или визы.
По окончании обучения курсант автошколы обращается в автоинспекцию:
- с заявлением на выдачу удостоверения водителя;
- со свидетельством о прохождении обучения в автошколе;
- квитанцией об оплате госпошлин за получение водительского удостоверения.
Как проходит обучение на категорию «Д»
Автошкола обучает своего курсанта теоретическим и практическим навыкам вождения транспорта данной категории.
На теоретических занятия вам расскажут:
- о правилах дорожного движения;
- об устройстве транспортных средств;
- об оказании первой помощи на дороге;
- об ответственности для нарушителей ПДД;
- об особенностях страхования автовладельцев.
На практических занятиях курсантов учат водить транспорт указанной категории. Для этого используется автодром автошколы и ее автопарк.
Сдача экзамена на права категории «Д»
Сначала курсант автошколы сдает экзамен в учебном заведении, который показывает уровень готовности к экзамену в автоинспекции.
В ГИБДД экзамены проводятся в два этапа: практика и теория.
Теоретические знания проверяются по билетам, которых 40 штук, и в каждом 20 вопросов по темам обучения. Лишь успешно сдавшие теорию курсанты будут допущены к практическому экзамену.
В 2021 году навыки по управлению транспортными средствами проверяются в условиях города, автодром отменен.
Экзаменуемому разрешено набрать не более 5 штрафных баллов, иначе экзамен будет провален, и потребуется пересдача.
Стоимость обучения на категорию «Д»
Стоимость прав категории «Д» в среднем по России составляет около 20-25 тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге цены выше.
Кроме того, нужно будет пройти медкомиссию и получить справку, стоимость которой составит около 1500-3000 рублей, в зависимости от региона.
За выдачу прав категории «Д» нужно уплатить госпошлину, размер которой 2000 рублей. Если внесете оплату через Госуслуги, получите 30% скидку от государства.
Сколько длится обучение на категорию «Д»
Школьная программа на категорию «D» включает 70-196 часов по теории и 40-100 часов практики. Длительность обучения будет зависеть от плотности расписания, и составит около 2,5-4 месяцев.
Если у водителя уже имеются права «В» или «С» категории, он может пройти переподготовку на категорию «Д». Тогда курс обучения будет сокращен.
Управление транспортом категории «D» без прав
Управляя транспортом категории «Д» без наличия в удостоверении соответствующей отметки, водитель понесет наказание по статье 12.7 ч. 1 КоАП в виде 5-15 тысяч штрафа.
Эти санкции можно будет оплатить с 50% скидкой в 20-дневный срок с момента, как вынесли постановление.
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