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6 сентября 2021, 10:00

Какой налог с продажи автомобиля в 2021 году: размер налога, кто его должен платить и как его рассчитать

Все доходы российских граждан облагаются налогом. И так как с продажи машины водитель тоже получает доход, нужно сделать налоговое отчисление в казну государства.
Фото: static.cargurus.com

110km.ru рассказывает, какой налог с продажи автомобиля в 2021 году должны платить водители и как его рассчитать.

Какой налог с продажи автомобиля платят физические лица

Для россиян, являющихся физическими лицами, предусмотрен налог на доход (НДФЛ) в 13%. Этот процент высчитывается у граждан из зарплат и иного дохода, включая продажу транспорта.

Юридическим лицам налоговые отчисления назначаются в ином размере.

Когда с продажи автомобиля нужно платить налог

Не всегда со сделки купли-продажи нужно платить отчисления в государственную казну. Налог подлежит уплате при:

  • Продаже автомобиля, находящегося в собственности водителя меньше 3 лет. При нахождении машины в собственности длительнее трех лет налог платить не нужно. Период владения машиной начинает исчисляться с даты заключения договора на покупку.
  • Совершении сделки купли-продажи. Если машина стала собственностью водителя по дарственной от близкой родни (родителя, сестры или брата, дедушки или бабушки, сына или дочери), налог не берется. Но если дар в виде машины получен не от близкой родни, новый владелец должен платить налог, размер которого будет начислен от цены дара на рынке в момент дарения. Также налоговые отчисления не платятся с машин, переданных по наследству.
  • Продаже авто за большую сумму, чем оно покупалось.

Размер налога с продажи автомобиля в 2021 году будет зависеть от вычетов, о которых речь пойдет ниже.

Как рассчитать сумму налога при продаже автомобиля

Для расчета налога с продажи автомобиля для физических лиц применяется следующая схема:

(цена, за которую продано авто – вычет) × 13%

Воспользоваться вычетом могут живущие в России более 183 дней в году граждане – резиденты. При помощи вычета размер налогового отчисления можно сократить значительно, иногда даже до нуля, если вычет перекрывает всю сумму.

Вычет может быть:

  • Имущественным, в размере 250 тысяч рублей;
  • Вычетом расходов на покупку машины.

Только водитель решает, каким из вычетов ему выгоднее воспользоваться.

Если вычитаются затраты на приобретение машины, налог рассчитывается с разницы между суммами покупки и продажи, которая и умножается на 13%. А при имущественном вычете 250 тысяч вычитают из продажной цены авто, и полученную сумму умножают на 13%.

Например, в начале 2020 года водитель купил авто за 500 тысяч, и в конце того же года продал его за 800 тысяч. Применяем вычет затрат на приобретение, и получаем: (800-500)× 13% = 39 тысяч налога.

Если применить имущественный вычет, мы получим: (800-250)× 13% = 71,5 тысяч налога.

Наглядно видно, какой вычет выгоднее – расходов на покупку.

Если же водитель автомобиль не покупал, то вычет затрат на приобретение применять бесполезно. Выгоднее использовать имущественный вычет.

Например, водитель продал полученную в наследство машину за 600 тысяч. С имущественным вычетом мы получим: (600-250) × 13% = 45,5 тысяч рублей налога.

Если вычесть расходы на приобретение, мы получим: (600-0) × 13% = 78 тысяч налога.

В данном случае выгоднее имущественный вычет.

Когда нужно платить налоговый взнос

Налог с продажи автомобиля водитель сам высчитывает, после чего заполняет декларацию, скачать которую можно на порталах nalog.ru или налоговой инспекции, где можно и заполнить декларацию в специальной программе. Декларация, заполненная от руки, также будет принята в налоговом органе.

К декларации следует приложить документы, подтверждающие доход и расходы, применяемые при учете вычета: договора на покупку машины и ее продажу, расписки и т.п.

Декларация с суммой налога с продажи автомобиля должна быть представлена в налоговую до 30 апреля следующего за отчетным года, а саму оплату налога следует произвести до 15 июля следующего года.

Представить декларацию в налоговую можно:

  • При личном посещении инспекции;
  • Почтовым отправлением, с сохранением квитанции с числом отправки;
  • При посещении сайта налоговой, через свой личный кабинет.

Как можно не платить налог с продажи автомобиля

В 2021 году налог с продажи автомобиля платить не нужно:

  • Когда машина находилась в собственности более трех лет;
  • Когда выручка с продажи меньше суммы, заплаченной при покупке, либо менее 250 тысяч рублей;
  • Когда цена приобретения и продажи одинакова.

Например, с продажи вы получили 200 тысяч рублей. С применением имущественного вычета налог составит: (200-250) × 13% = 0.

Если покупка машины осуществлялась за 300 тысяч, а продали вы ее за 200 тысяч, налог будет: (200-300) × 13% = 0, с применением вычета расходов на покупку.

При покупке авто за 700 тысяч, и продаже за эту же сумму, налог будет равен: (700-700) × 13% = 0.

Но декларация все равно подается, иначе последует штраф.

Что будет, если не платить налог с продажи автомобиля

За вовремя не поданную или не поданную вовсе декларацию водителю грозят штрафы и пени. «Штраф будет равен 5 % от причитающегося к уплате НДФЛ за каждый месяц просрочки, но не меньше 1000 рублей. Таким образом, даже при нулевой сумме налога, если вы не подали декларацию вовремя, придётся заплатить 1000 рублей», – рассказала 110km.ru руководитель юридической компании «Мегаполис Групп» Юлия Воронцова.  

«Непосредственно сам налог надо заплатить до 15 июля следующего года. Если не уложитесь в этот срок или вовсе откажетесь от уплаты налога, то помимо НДФЛ вам начислят штраф – 20 % от суммы налога (40 %, если налоговая посчитает, что правонарушение было умышленным) и пени – 1/300 ставки Центрального банка за каждый день просрочки от суммы налога. Ставка ЦБ на сентябрь 2021 года – 6,50 %. Таким образом, за каждый день просрочки придётся заплатить 0,02 % (6,50/300) от суммы налога», - поясняет эксперт.

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Какой налог с продажи автомобиля в 2021 году: размер налога, кто его должен платить и как его рассчитать
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