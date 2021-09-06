Какой налог с продажи автомобиля в 2021 году: размер налога, кто его должен платить и как его рассчитать
110km.ru рассказывает, какой налог с продажи автомобиля в 2021 году должны платить водители и как его рассчитать.
Какой налог с продажи автомобиля платят физические лица
Для россиян, являющихся физическими лицами, предусмотрен налог на доход (НДФЛ) в 13%. Этот процент высчитывается у граждан из зарплат и иного дохода, включая продажу транспорта.
Юридическим лицам налоговые отчисления назначаются в ином размере.
Когда с продажи автомобиля нужно платить налог
Не всегда со сделки купли-продажи нужно платить отчисления в государственную казну. Налог подлежит уплате при:
- Продаже автомобиля, находящегося в собственности водителя меньше 3 лет. При нахождении машины в собственности длительнее трех лет налог платить не нужно. Период владения машиной начинает исчисляться с даты заключения договора на покупку.
- Совершении сделки купли-продажи. Если машина стала собственностью водителя по дарственной от близкой родни (родителя, сестры или брата, дедушки или бабушки, сына или дочери), налог не берется. Но если дар в виде машины получен не от близкой родни, новый владелец должен платить налог, размер которого будет начислен от цены дара на рынке в момент дарения. Также налоговые отчисления не платятся с машин, переданных по наследству.
- Продаже авто за большую сумму, чем оно покупалось.
Размер налога с продажи автомобиля в 2021 году будет зависеть от вычетов, о которых речь пойдет ниже.
Как рассчитать сумму налога при продаже автомобиля
Для расчета налога с продажи автомобиля для физических лиц применяется следующая схема:
(цена, за которую продано авто – вычет) × 13%
Воспользоваться вычетом могут живущие в России более 183 дней в году граждане – резиденты. При помощи вычета размер налогового отчисления можно сократить значительно, иногда даже до нуля, если вычет перекрывает всю сумму.
Вычет может быть:
- Имущественным, в размере 250 тысяч рублей;
- Вычетом расходов на покупку машины.
Только водитель решает, каким из вычетов ему выгоднее воспользоваться.
Если вычитаются затраты на приобретение машины, налог рассчитывается с разницы между суммами покупки и продажи, которая и умножается на 13%. А при имущественном вычете 250 тысяч вычитают из продажной цены авто, и полученную сумму умножают на 13%.
Например, в начале 2020 года водитель купил авто за 500 тысяч, и в конце того же года продал его за 800 тысяч. Применяем вычет затрат на приобретение, и получаем: (800-500)× 13% = 39 тысяч налога.
Если применить имущественный вычет, мы получим: (800-250)× 13% = 71,5 тысяч налога.
Наглядно видно, какой вычет выгоднее – расходов на покупку.
Если же водитель автомобиль не покупал, то вычет затрат на приобретение применять бесполезно. Выгоднее использовать имущественный вычет.
Например, водитель продал полученную в наследство машину за 600 тысяч. С имущественным вычетом мы получим: (600-250) × 13% = 45,5 тысяч рублей налога.
Если вычесть расходы на приобретение, мы получим: (600-0) × 13% = 78 тысяч налога.
В данном случае выгоднее имущественный вычет.
Когда нужно платить налоговый взнос
Налог с продажи автомобиля водитель сам высчитывает, после чего заполняет декларацию, скачать которую можно на порталах nalog.ru или налоговой инспекции, где можно и заполнить декларацию в специальной программе. Декларация, заполненная от руки, также будет принята в налоговом органе.
К декларации следует приложить документы, подтверждающие доход и расходы, применяемые при учете вычета: договора на покупку машины и ее продажу, расписки и т.п.
Декларация с суммой налога с продажи автомобиля должна быть представлена в налоговую до 30 апреля следующего за отчетным года, а саму оплату налога следует произвести до 15 июля следующего года.
Представить декларацию в налоговую можно:
- При личном посещении инспекции;
- Почтовым отправлением, с сохранением квитанции с числом отправки;
- При посещении сайта налоговой, через свой личный кабинет.
Как можно не платить налог с продажи автомобиля
В 2021 году налог с продажи автомобиля платить не нужно:
- Когда машина находилась в собственности более трех лет;
- Когда выручка с продажи меньше суммы, заплаченной при покупке, либо менее 250 тысяч рублей;
- Когда цена приобретения и продажи одинакова.
Например, с продажи вы получили 200 тысяч рублей. С применением имущественного вычета налог составит: (200-250) × 13% = 0.
Если покупка машины осуществлялась за 300 тысяч, а продали вы ее за 200 тысяч, налог будет: (200-300) × 13% = 0, с применением вычета расходов на покупку.
При покупке авто за 700 тысяч, и продаже за эту же сумму, налог будет равен: (700-700) × 13% = 0.
Но декларация все равно подается, иначе последует штраф.
Что будет, если не платить налог с продажи автомобиля
За вовремя не поданную или не поданную вовсе декларацию водителю грозят штрафы и пени. «Штраф будет равен 5 % от причитающегося к уплате НДФЛ за каждый месяц просрочки, но не меньше 1000 рублей. Таким образом, даже при нулевой сумме налога, если вы не подали декларацию вовремя, придётся заплатить 1000 рублей», – рассказала 110km.ru руководитель юридической компании «Мегаполис Групп» Юлия Воронцова.
«Непосредственно сам налог надо заплатить до 15 июля следующего года. Если не уложитесь в этот срок или вовсе откажетесь от уплаты налога, то помимо НДФЛ вам начислят штраф – 20 % от суммы налога (40 %, если налоговая посчитает, что правонарушение было умышленным) и пени – 1/300 ставки Центрального банка за каждый день просрочки от суммы налога. Ставка ЦБ на сентябрь 2021 года – 6,50 %. Таким образом, за каждый день просрочки придётся заплатить 0,02 % (6,50/300) от суммы налога», - поясняет эксперт.
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