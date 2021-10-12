12 октября 2021, 14:04
Камеры Tesla засняли злобную женщину на BMW, царапающую дверь электрокара
В США встроенные камеры Tesla уже давно помогают изобличать хулиганов и ловить преступников. Эти видео также популярны в Сети, как и ролики с российских видеорегистраторов. Но в нашей стране до сих пор подобных прецедентов не было.
Дарья Климова Фото: t.me/bazabazon
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Фото: t.me/bazabazon
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Опасения ее были не напрасны. Встроенная камера Tesla добросовестно записала происходящее, а также зафиксировала марку и номер автомобиля злодейки. Владелец пострадавшего электрокара уже написал заявление в полицию, уточняет телеграм-канал Baza.
Компания Tesla штатно оснащает свои электрокары системой камер Teslacam. В режиме Sentry Mode они фиксируют происходящее вокруг автомобиля и нередко становятся безмолвными свидетелями различных криминальных инцидентов: от вандализма до ограблений.
Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р)
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