17 июня 2021, 08:59
Kia обновила свой самый большой кроссовер
Компания Kia представила обновленный кроссовер Telluride 2022 модельного года. Автомобиль отличается иной радиаторной решеткой и новыми логотипами, а также расширенным оснащением в базовых комплектациях.
Дарья Климова Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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Фото: Kia
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В оснащение начальных комплектаций вошел более крупный 10,25-дюймовый экран медиасистемы, а также автоматический климат-контроль и система помощи при движении по шоссе со встроенным интеллектуальным круиз-контролем и навигатором. Цены закономерно выросли. Базовая версия подорожала на 600 долларов до 33,4 тысячи долларов (2,4 млн рублей в пересчете по курсу). Обновленный Kia Telluride 2022 модельного года появится у дилеров в США в декабре. В Россию модель пока официально не поставляется.
Упомянутые модели: KIA Telluride
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